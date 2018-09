Cum vrea PSD să simplifice procedura de avizare în ministere

PSD intenționează să simplifice modul de avizare al documentelor în mediul adminstrativ prin eliminarea unor avize ale ministerelor, potrivit documentului discutat în ședința Consiliului Executiv de la mare. De altfel, președintele PSD Liviu Dragnea a cerut premierului să schimbe procedura de avizare în ministere, astfel încât totul să fie la mâna unei structuri organizate la Guvern, iar ultimul cuvânt să-l aibă ministrul.

"Introducerea e-mail-ului în corespondența oficială. Arhivarea corespondenţei şi documentelor în format electronic. Eliminarea avizelor obligatorii ale unor instituţii/ministere implicate într-un proiect de act normativ. Simplificarea obținerii avizelor interne şi corespondenţei interinstituţionale. Corespondenţele electronice dintre instituţii vor avea aceeaşi importanţă ca cea scrisă şi vor constitui suport pentru orice proiect legislativ. Simplificarea procedurii transferului corespondenţei, sesizărilor de la o instituţie la alta", se arată în documentul făcut public de PSD.

Potrivit documentului modificarea ar urma să fie făcută prin Ordonanță de Urgență a Guvernului în luna octombrie.



De asemenea o altă modificare luată în calcul de PSD ar urma să fie făcută la Codul Finanțelor Publice Locale.

"Autorităţile locale pot elabora şi aproba strategii privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu, în concordanţă cu proiecţiile bugetare locale multianuale. 100% din impozitul pe venit se transferă la bugetul administrației locale. Sistem de echilibrare bazat pe asigurarea sumei minime pe locuitor fiecărei unități administrativ-teritoriale. Compensarea între obligațiile unității administrativ-teritoriale către un operator economic și plățile datorate de acesta drept impozite și taxe locale. Stingerea obligațiilor debitorului prin compensarea cu darea în plată a unor imobile (terenuri-clădiri)", potrivit documentului citat.



Președintele PSD Liviu Dragnea a cerut premierului să schimbe procedura de avizare în ministere, astfel încât totul să fie la mâna unei structuri organizate la Guvern, iar ultimul cuvânt să-l aibă ministrul. Lovitura de grație a lui Liviu Dragnea "În același timp, am rugat-o să analizeze cu maximă atenție schimbarea procedurilor de avizare în ministere, pentru că e inadmisibil ce se întamplă de atatia ani de zile. Unii funcționari vor să împiedice orice initiativă. România nu se poate dezvolta în felul ăsta. O coaliție câstigă alegerile, pentru că votul e sfânt, nu cum spuneau unii în piață că „fac pe el de vot”. Dacă am primit această încredere de la populație, guvernul decide oportunitatea. Se întarzie enorm în ministere cu avizarea. Am rugat-o să faca o schimbare radicală a acestei birocrații care sugrumă actul de guvernare. Decizia trebuie să fie la ministru. Trebuie să fie o structură la Guvern care să avizeze și miniștrii să vină cu deciziile din punct de vedere al oportunității. Mi-a promis că se va apleca cu atenție asupra acestui lucru”, a declarat Dragnea într-o emisiune la Antena 3.