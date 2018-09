Nouă gafă în Guvernul Dăncilă: Consiliul UE, confundat cu Consiliul European, pe un site deținut de Ministerul de Externe

Numai că România va prelua de la 1 ianuarie 2019, pentru 6 luni, Președinția Consiliului Uniunii Europene, o instituție care reunește miniștri ai statele membre. În schimb, Consiliul European reunește șefii de state sau de guverne din UE.

Și premierul Vorica Dăncilă a fost europarlamentar și ar trebui, probabil, să cunoască foarte bine arhitectura instituțională a Uniunii Europene. Vineri, la Şcoala politică de vară a Organizaţiei Femeilor Social-Democrate, Viorica Dăncilă a spus că oamenii care îi „numără virgulele sau greșelile de exprimare nu au altceva de criticat și acum se limitează doar la aceste lucruri”.







De altfel, Viorica Dăncilă s-a și întâlnit, în iulie, cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pentru a evalua stadiul pregătirii Președinției Consiliului UE. „Prim-ministrul Viorica Dăncilă a arătat disponibilitatea deplină a României pentru canalizarea eforturilor viitoarei Preşedinţii române a Consiliului UE în direcția asigurării unui progres substanțial în viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027, dosar de importanță majoră pentru Uniune”, a comunicat atunci Guvernul.

Bine totuși că „gafa consiliilor" nu este răspândită în tot site-ul.





Confuzia apare în versiunea în limba engleză a site-ului www.romania2019.eu . Aici, pe pagina principală, ni se prezintă „THE STORY OF THE LOGO FOR ROMANIA’S PRESIDENCY OF THE EUROPEAN COUNCIL”, adică „povestea logoului pentru Președinția română a Consiliului European”.Dacă la Consiliul UE merg miniștrii Cabinetului Dăncilă (dacă va rămâne până atunci actualul Guvern), la Consiliul European merge președintele Klaus Iohannis (care poate să delege și pe prim-ministrul să meargă în locul său). Președintele Consiliului European este polonezul Donald Tusk. În fine, sunt două instituții diferite.Încurcătura este mai bizară dacă ne gândim că ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, care coordonează pregătirea Președinției române a Consiliului UE, a fost europarlamentar.