Ce a văzut șeful PSD, la televizor, în timpul protestului din 10 august: O tentativă de lovitură de stat eșuată. Era organizare paramilitară / Nu am văzut nicio intervenție disproporționată a Jandarmeriei

Nu am văzut nicio intervenție disproporționată ", a spus el.



Dragnea a mai afirmat că nu a primit nicio informare de la serviciile de informații și a cerut președintelui Comisiei SRI, Claudiu Manda, să verifice dacă Serviciul Român de Informații a transmis toate datele Ministerului de Interne.



„Nu am primit nicio informare de la serviciile de informații. Nici una. SRI dă informațiile în flux normal președintelui, la restul, selectiv. (...) Eu sunt absolut convins că SRI a dat informații președintelui Iohannis despre ce urmează să se întâmple. Dl Manda și comisia lui ar trebui să verifice când a dat SRI informarile la MAI”, a spus liderul social-democrat.



„Eu am fost marcat profund. Am crezut că va fi omorâtă fata aia. Cei care își doresc să moară cineva sunt niște criminali. Toți cei care au incitat, organizat, aceste violențe, nu protest, că acolo au fost oameni care să protesteze pașnic, mă bat și pentru asta. Nu pot fi de acord cu violența”, a mai spus Dragnea.

„Eram la Neptun. M-am uitat la televizor mai spre seară, pe la 7-8, 8 cred. (...) Ce am văzut? Am văzut o tentativă de lovitură de stat eșuată. Asta se vorbea pe rețelele de socializare. Domnule, nu o să mai fie legile justiției, dăm noi jos guvernul și luăm puterea. Ceea ce a făcut Iohannis cu acea postare pe Facebook iresponsabilă din partea unui șef de stat, să descurajezi jandarmii, care au acționat conform legii, și tu să inciți în continuare la violență, exact în minutele în care acea fată mai avea puțin și era linșată de acele brute, de acele brute, de acele animale. Tot ce a început Orban, Gorghiu, și alți pe la TV, nu au zis nimic că au dat foc, dădeau cu bucăți din caldarâm. Erau organizați, să nu mai stea în primul rând. Să stea în spate cu 4, 5 rânduri, să îi incite și pe cei din față. Deci era organizare paramilitară foarte bine pusă la punct. Eu asta am văzut. O încercare de lovitură de stat”, a spus Dragnea la Antena 3.Șeful PSD a precizat că în acea seară a vorbit la telefon cu premierul Dăncilă și cu președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. „Cu dna ministru de Interne nu am vorbit, nu am vrut să interferez, nici n-am sunat, nici nu m-a sunat”, a adăugat el.Dragnea a adăugat că Jandarmeria a acționat legal și nu disproporționat. „Erau aceste focare de violență care se tot regrupau, tot dădeau foc. (...) Sunt absolut convins că Jandarmeria acționat legal și nu am văzut