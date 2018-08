LIVETEXT Liviu Dragnea: Anul trecut, a fost o tentativă de asasinare, am scăpat / Au fost 4 străini, i-a plătit un om foarte celebru în lume / Protestele au fost o tentativă eșuată de lovitură de stat 

- Ce s-a întâmplat de ați ajuns omul negru? S-au întâmplat multe. În interior: un grup de companii mari care au vrut să aibă activități în România, dar să nu plătească la buget. Este așa zisa externalizare a profitului. Este vorba de unele multinaționale, unele bănci.- Cred că instituțiile statului au început să prindă curaj.- O altă componentă este componenta politică. Klaus Iohannis, biciclistul nr. 1 al României. Vine anul 2019. Anul trecut zicea că programul de guvernare e o minciună, nu o să avem bani de pensii, de salarii. S-au mărit pensiile, salariile. Ce va spune?- El și cei din jurul lui, brațele armate, ce zic: eu ce zic în 2019? Am pus presiune pe judecători, pe CCR, pe CSM.Nu știu, poate da, poate nu.- Ideea este, omul ăsta trebuie omorât fizic, ori băgat la pușcărie. Articole comandate în presa străină. Dar ce nu s-a zis despre mine, despre familia mea.- Multinaționalele finanțează rezist. Acum e mai slabă mișcarea asta. S-au mai potolit.- Iohannis e singurul obiectiv al lui, pentru protecție.- Companiile nu au ideologii politice, ci interese. Eu vreau ca românii să fie beneficiarii finali ai bogățiilor pe care le are această țară. Nu e naționalism, românism poate.- Am avut informații, amenințarea cu moartea. Am avut o tentativă (de asasinare-n.r) anul trecut. Au venit 4 străini au stat la Athenee Palace, au stat 3 săptămâni aici, am scăpat. Au ajuns în preajma mea. Suntem într-un stat parțial paralel.- Știu că s-a cercetat, mai departe nu stiu. I-a plătit un om foarte celebru în lume.- Soroș? Eu nu mă gândesc la el, el se gândește la mine. Nu știu dacă era treaba asta.- În timpul protestelor eram la Neptun. M-am uitat la televizor mai spre seară, pe la 7-8, 8 cred. Nu am primit nicio informare de la serviciile de informații. Nici una. SRI dă informațiile în flux normal președintelui, la restul, selectiv.- Primesc foarte puține informații. Nici una de la SIE. Poate dl Vlase îi trebuie 2-3 ani să se instaleze. Nu l-am votat să-mi dea mie telefon. Să vedem ce se întâmplă. Eu sunt absolut convins că SRI a dat informații președintelui Iohannis despre ce urmează să se întâmple. Dl Manda și comisia lui ar trebui să verifice când a dat SRI informarile la MAI. Dacă aceste proteste erau împotriva lui Dragnea, erau grupuri paramilitate, nu-l informau pe Iohannis? Dacă era protest la Cotroceni, tot așa iesea Iohannis?- Dacă ar fi fost împotriva lui Iohannis aceste proteste, s-ar putea să fie, e o fierbere foarte mare în partid: de ce nu începem și noi protestele la poarta lui Iohannis.- Ce am văzut : am văzut o tentativă de lovitură de stat eșuată. Asta se voia, asta se vorbea pe retelele de socializare. Și s-a văzut. Ceea ce a făcut Iohannis cu acel mesaj, postare pe facebook, iresponsabilă, să descurajezi jandarmii care au acționat conform legii, și tu să inciți în continuare la violențe, în minutele în care acea fată jandarm era aproape linșată de acele brute, de acele animale. Tot ce au început Orban și alții de la PNL și USR, să se ancheteze jandarmii, n-au zis nimic că au încercat să incendieze. Erau organizați. A fost organizare paramiliară. Asta am văzut: o tentativă de lovitură de stat.- Am reacționat, am dat comunicat.- Am vorbit la telefon cu dna prim-ministru. Am sunat-o. Dna prim-ministru era plecată. Am discutat ce se întâmplă. Cu dna ministru de Interne nu am vorbit, nu am vrut să interferez, nici n-am sunat, nici nu m-a sunat.- Cred că am vorbit la telefon cu dl Tăriceanu.- Eu am fost marcat profund. Am crezut că va fi omorâtă fata aia. Cei care își doresc să moară cineva sunt niște criminali. Toți cei care au incitat, organizat, aceste violențe, nu protest. Că acolo au fost oameni care să protesteze pașnic, mă bat și pentru asta. Nu pot fi de acord cu violența.- Celor care au încurajat violența, cei de la PNL, le place violența că asa vor să-și pună guvernul. Și Iohannis.- Sunt convins că Jandarmeria a actionat legal. Nu am văzut nicio intervenție disproporționată.- Cred că o să se afle adevărul.Da. Asta cu diaspora a fost o păcăleală.- Dacă vrem să-l suspendăm, îl suspendăm, pur și simplu. Eu aș vrea. Să vedem dl. Tăriceanu- O susțin pe Viorica Dăncilă. Acest Guvern nu va pleca că vrea Iohannis- Categoric nu o schimbăm pe Dna Dăncilă. Trebuie să rămână până în 2020 cel puțin, este un premier foarte bun.- La Cex nu știu dacă se va decide o remaniere, dar discuții despre activitatea unor miniștri trebuie să fie. Sunt nemulțumit de unii miniștri. Dna prim-ministru va avea inițiativa, dacă se pune problema.- Am rugat-o să analizeze cu maximă atenție schimbarea procedurilor de avizare în minister. E inadmisibil ce se întâmplă. Unii funcționari vor să împiedice orice inițiativă.- Trebuie să facă niște proceduri foarte simple în care decizia să fie la ministru. Să fie o structură la Guvern care să avizeze lucrurile astea. Mi-a promis că se va apleca cu atenție.- Nu se pune problema să anulez nunta copilului meu. Acolo vrea să ducă Iohannis această țară.- Vreau să văd cât de departe vor să ajungă acești indivizi în frunte cu Iohannis. Dacă ei au impresia că pot lua această țară cu japca se înșală amarnic.- Ce să ofere Iohannis? Ce a primit Valeriu Zgonea? Unde e acum, se chinuie într-un proces. Iohannis nu a dat nimic nimănui.- Coaliția e rezistență. M-am întâlnit cu dl Tăriceanu, am băut și o bere, două.- Sunt onest în relația cu ALDE și Tăriceanu, nu e niciun gând în interiorul PSD să rupă coaliția. Nu am simțit la dl Tăriceanu că vrea să rupă coaliția.- Zvonul că Florian Coldea e consilierul meu mă enervează foarte tare. Eu cu omul ăsta nu am vorbit de un an și jumătate. eu nu am nevoie să-l iau consilie pe Florian Coldea. Eu am un consilie, Paul Ionescu, un băiat civil. Eu mă consiliez cu colegii din partid.- Coldea nu a fost străin de condamnările mele. Eu nu pot să am o relație de prietenie cu acești doi oameni: Maior și Coldea.- Eu am așteptat să mă invite dl Manda la Comisie, poate facem o emisiune.- Să nu mă mai cheme, că nu mă mai duc.- Dâncu este un foarte bun prieten de-al meu. Îl apreciez foarte mult. Să n-aveți impresia că Vasile Dâncu e îndrăgostit de Florian Coldea sau George Maior. Nu i-au făcut bine nici lui.- În guvernul tehnocrat a fost propunerea dvs? Da, nu, a vorbit Iohannis cu el, m-a sunat Cioloș, ne-am văzut în trei.- Nu am nicio relație cu Kovesi. La numire, a mine a venit Sebi Ghiță, Gabriel Oprea că nu voiau să fac scandal în partid.