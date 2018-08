Codrin Ștefănescu: Liviu Dragnea nu s-a simțit lezat de scrisoarea Ecaterinei Andronescu. Nu vor fi sancțiuni

„Nu se va discuta despre nicio sancțiune. În momentul în care Iohannis a făcut apelul ăsta către membrii PSD să se revolte împotriva conducerii, ceea ce este o chestie de un securism ieșit din comun, dna Andronescu sub nicio formă nu trebuia să vină cu o scrisoare către membrii PSD. Dânsa mi-a spus personal, mie, că nu știa de declarația dlui Iohannis, ceea ce se poate. Vă spun de ce se poate, pentru că pe electoratul nostru, pe membrii noștri de partid, nu-i interesează nici cât negru sub unghie ce spune Iohannis, deci este foarte posibil ca milioane de oameni care ne votează să nu fi ascultat declarațiile dlui Iohannis. Dar nu a fost inspirată absolut deloc (scrisoarea Ecaterinei Andronescu – n.r) și nu a făcut bine deloc partidului pe care mi-a spus că îl iubește”, a declarat Codrin Ștefănescu pentru Mediafax.Social-democratul a adăugat că Ecaterina Andronescu i-a spus că nu știa de declarațiile lui Iohannis către membrii PSD. „I-am transmis doameni Andronescu că vom avea o discuție colegială internă, la o cafea, și cu siguranță doamna Cati Andronescu își are rolul și locul în interiorul partidului. Deci nu va fi nicio sancțiune de niciun fel. Trebuie temperați toți, și colegii care consideră că ar trebui apărată dna Andronescu dar nu au de cine să o apere, și colegii care au criticat-o, pentru că nu au niciun motiv să o critice. Mai mult decât atât, Liviu Dragnea nu s-a simțit lezat, pentru că și el știe ce înseamnă un partid mare și când ai o nemulțumire personală. Toate le vom rezolva cu tact, în interior. Cine se așteaptă să vadă sânge pe pereți și evenimente ciudate, sub nicio formă nu se va întâmpla așa ceva în PSD, pentru că noi nu suntem #rezist, suntem partid normal”, a explicat Ștefănescu.Secretarul general adjunct al PSD a mai spus MEDIAFAX că declarațiile lui Iohannis au dat „kerosen" partidului. „Cu toate apelurile lui Iohannis către membrii PSD să se debaraseze de conducere, nu numai că lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată, dar dimpotrivă, ne-a dat kerosen, a dat conducerii combustibil. Declarația lui Iohannis a avut efect de bumerang pentru el”, a completat Codrin Ștefănescu.Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a cerut, la începutul săptămânii trecute, într-o scrisoare deschisă adresată membrilor PSD, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea să se retragă din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea, precum și pregătirea unui guvern PSD de „super profesioniști”. Andronescu afirmă că PSD trebuie să salveze atât țara cât și partidul "de la un dezastru major" spre care se îndreaptă "vertiginos". În scrisoare, aceasta mai afirmă că Guvernul Dăncilă nu reprezintă PSD.