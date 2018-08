LIVEVIDEO Carmen Dan, la comisia de apărare din Camera Deputaților: Ultimele date din ancheta internă a Jandarmeriei arată 6 cazuri în care 10 jandarmi au fost identificați ca posibili autori ai unor fapte penale

Ministrul de Interne, Carmen Dan, șeful DSU, Raed Arafat, și șefi din Jandarmerie participă la ședința de marți a Comisiei de apărare a Camerei Deputaților, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicații despre protestele violente din 10 august.







- Laurențiu Cazan, întrebat despre numerele acoperite de pe căști: La nivelul instituției noastre au fost efective care au venit în sprijin pe de o parte. Nu e un impediment în identificarea acestor jandarmi care au acționat. Chiar dacă au existat situații izolate nu este niciun impediment în identificarea lor. Vreau să vă asigur că nu a existat niciun ordin care a îndemnat la violență împotriva oamenilor pașnici. Vreau să vă spun că sunt situații izolate, identificate și de noi, le-am observat și în spațiul public. Ulterior vor fi analizate și concluzionate toate aceste aspecte



- Deputatul PSD Vlad Bontea, către un parlamentar al opoziției care acuza că Jandarmeria își bate joc cu explicațiile privind numerele de pe căști acoperite cu leucoplast: ”Mă uit cu tristețe în ochii dumneavoastră, luați-vă medicamentele”



Carmen Dan:



- Pe 10 august am fost prezentă la minister după ora 13.00. Așa mi s-a părut normal și așa trebuie să facă orice manager responsabil pentru un eveniment de o asemenea amploare. Am stat în biroul meu, tot ce am solicitat a fost să fiu informată. Am plecat din minister în jurul orei 3.00 dimineața, când colegii mei finalizaseră misiunea. Aveam deja teme sensibile de discutat, dispăruse o armă, aveam doi jandarmi bătuți internați în spital și mi s-a părut firesc ca eu să iau informații de la ei. Nu a fost o ședință operative a fost o ședintă de informare, ocazie cu care eu am cerut un prim raport a doua zi.



- Poate că o să ajungem să vorbim și despre gradul de agresivitate ai celor care un forța intrarea în Guvern și care au pus o presiune constantă pe jandarmi. Eu sper să ajungem și în acel punct.



- Întrebată despre numerele acoperite de pe căștile jandarmilor: Am precizat eu destul de lămuritor că încercăm să abordăm această problematică cu mult echilibru și că la Jandarmerie este o anchetă internă. Poate o să ajungem să vorbim și despre gradul de agresivitate al celor care au încercat să intre în Guvern. Ultimele date din ancheta internă a Jandarmeria arată 6 cazuri în care 10 jandarmi au fost identificați ca posibili autori ai unor fapte de natură penală



Solicitarea liberalilor de a o invita la Comisia de apărare a Camerei Deputaților a fost făcut încă de săptămâna trecută, însă ședința de atunci a forului legislativ nu a mai avut loc din lipsă de cvorum.