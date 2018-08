VIDEO Carmen Dan, la comisia de apărare: Ultimele date din ancheta internă a Jandarmeriei arată 6 cazuri în care 10 jandarmi au fost identificați ca posibili autori ai unor fapte penale / Presa a fost dată afară din sală

Ministrul de Interne, Carmen Dan, șeful DSU, Raed Arafat, și șefi din Jandarmerie participă la ședința de marți a Comisiei de apărare a Camerei Deputaților, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicații despre protestele violente din 10 august.















Deputații din PNL și USR au cerut că presa să participe la toate discuțiile pentru că întrebările care i-au fost puse ministrului de Interne nu implică răspunsuri care să afecteze securitatea de stat. În replică, ministrul Carmen Dan le-a spus deputaților Opoziției că nu sunt „într-o emisiune" și că vor înțelege "caracterul clasificat al informațiilor atunci când vor citi raportul realizat de MAI".





Preşedintele Comisiei de apărare din Camera Deputaţilor, social democratul Dorel Căprar, a solicitat presei şi celor care nu au certificat ORNISS să părăsească sala, deşi liberalul Ovidiu Raeţchi a propus supunerea la vot a continuării audierii în prezenţa reprezentanţilor mass-media fără a fi prezentate "elementele clasificate".











Robert Turcescu protestează față de decizia de a scoate presa din sală pe motiv că răspunsurile care vor fi date în continuare de cei audiați sunt clasificate.

Dorel Căprar: "Eu respect Regulamentul Camerei Deputaţilor şi regimul informaţiilor clasificate. Aşteptaţi răspunsurile care sunt clasificate. Doamna ministru şi ceilalţi domni nu vă pot da aceste răspunsuri pentru că sunt clasificate".





"Cred că opinia publică din România are dreptul să afle prin intermediul presei răspunsul la întrebări. Cred că este de acord şi doamna ministru să răspundă la întrebări evitând acele zone sensibile. Suntem într-o perioadă în care opinia publică are nevoie de lămuriri. Nu puteţi face în acest moment, decât comiţând o gravă eroare, evacuarea presei din sală. E bine că s-a întâmplat acest lucru. E chiar o dovadă de transparenţă remarcabilă în actualul context. Vă rog să încercaţi să menţineţi acest spirit de transparenţă. E necesar să rămână presa", a spus deputatul PMP.





Carmen Dan intervine: "Dacă domnii deputaţi îşi asumă, pot dezvolta dânşii ulterior la presă ceea ce s-a întâmplat. Dar este asumarea dânşilor. (...) Putem să discutăm orice este cuprins în acest raport. Dacă facem procedura, îl studiaţi, vă fundamentaţi o poziţie sau putem să discutăm, aşa cum am făcut până acum, tot încercând să evităm anumite subiecte. (..) Eu am crezut că sunt în faţa unei comisii care are voinţa de a avea amănunte concrete, tehnice, procedurale".







Laurențiu Cazan, întrebat despre numerele acoperite de pe căști:



În ceea ce privește indicativele, nu aș spune ascunse de pe căștile jandarmilor, la nivelul instituției noastre au fost efective care au venit în sprijin pe de o parte. Nu e un impediment în identificarea acestor jandarmi care au acționat. Chiar dacă au existat situații izolate nu este niciun impediment în identificarea lor. Vreau să vă asigur că nu a existat niciun ordin care a îndemnat la violență împotriva oamenilor pașnici. Vreau să vă spun că sunt situații izolate, identificate și de noi, le-am observat și în spațiul public. Ulterior vor fi analizate și concluzionate toate aceste aspecte

Deputatul PSD Vlad Bontea, către un parlamentar al opoziției care acuza că Jandarmeria își bate joc cu explicațiile privind numerele de pe căști acoperite cu leucoplast: ”Mă uit cu tristețe în ochii dumneavoastră, luați-vă medicamentele”. Deputatul PSD Vlad Bontea, către un parlamentar al opoziției care acuza că Jandarmeria își bate joc cu explicațiile privind numerele de pe căști acoperite cu leucoplast: ”Mă uit cu tristețe în ochii dumneavoastră, luați-vă medicamentele”.





Contre între Carmen Dan și Robert Turcescu







Carmen Dan: În ceea ce privește situația jandarmeriței bătute în Piața Victoriei, presupun că acea situație va face obiectul unei ancete interne a Jandarmeriei. Sunt convinsă că și Parchetul Militar are în preocuparea sa această situație. A fost ordin domnule deputate sau o inițiativă pumnii pe care i-a încasat Ștefania?



Robert Turcescu: ”Am și eu foarte multe întrebări că dupăde Jandarmeria a anunțat că jandarmerița respectivă se află într-o stare critică și o țară întreagă a rămas șocată. Am mari nelămurii pentru că situația doamnei respective nu era chiar așa dramatică, cu a fost prezentată inițial.







În replică Carmen Dan: ”Vă invit să această analiză cu propria dumneavoastră minte, după analiza tuturor documenteler. Oare a fost ordin sau simplă inițiativă ca un singur bărbat cât de conistet era așa ca și constituție, să o lovească în cap un singur individ de vreo 20 de ori?







Robert Turcesu: ”Aceeași întrebare am și eu legat de acel om cu mâinile ridicate, lovit de jandarmi de vreo 20 de ori.







Carmen Dan: Nu cumva va antepronunțați inainte sa parcurgeti acest raport? Nu cumva aveti o atitudine mai mult politica decat tehnica? Nu cumva ati intart in sfera subiectivismului?





Declarații Carmen Dan:



- Pe 10 august am fost prezentă la minister după ora 13.00. Așa mi s-a părut normal și așa trebuie să facă orice manager responsabil pentru un eveniment de o asemenea amploare. Am stat în biroul meu, tot ce am solicitat a fost să fiu informată. Am plecat din minister în jurul orei 3.00 dimineața, când colegii mei finalizaseră misiunea. Aveam deja teme sensibile de discutat, dispăruse o armă, aveam doi jandarmi bătuți internați în spital și mi s-a părut firesc ca eu să iau informații de la ei.











Noi nu am venit la comisie în baza unei invitații oficiale. Noi am venit în ideea că poate astăzi vom avea cvorum și noi vă vom putea expune aspectele pe care le considerați relevante. Eu nu am nicio rezervă ca ulterior, dacă decideți să solicitați și prezența prefectului Capitalei.



Bineînțeles că, pentru a da cât mai multe amănunte, intrăm în raport, dar eu precizez că nu răspund la întrebările tehnice pentru că nu ministrul le-a coordonat. Ați făcut referire la intervenția deosebit de agresivă a jandarmilor. Mult mai multe lămuriri va aduce comandatul operațiunii, însă eu am precizat că la nivelul MAI e deja o anchetă internă

Poate că o să ajungem să vorbim și despre gradul de agresivitate ai celor care un forța intrarea în Guvern și care au pus o presiune constantă pe jandarmi. Eu sper să ajungem și în acel punct.



Despre numerele acoperite de pe căștile jandarmilor am precizat eu destul de lămuritor că încercăm să abordăm această problematică cu mult echilibru și că la Jandarmerie este o anchetă internă. Poate o să ajungem să vorbim și despre gradul de agresivitate al celor care au încercat să intre în Guvern. Ultimele date din ancheta internă a Jandarmeria arată 6 cazuri în care 10 jandarmi au fost identificați ca posibili autori ai unor fapte de natură penală. Aceste constatări vor face obiectul sesizărilor din partea Jandarmeriei către Parchetul Militar. În măsura în care vom identifica noi situaţii, acesta este demersul legal pe care intenţionăm cu toată determinarea să îl ducem mai departe.

Nu a fost o ședință operative a fost o ședintă de informare, ocazie cu care eu am cerut un prim raport a doua zi.Despre numerele acoperite de pe căștile jandarmilor am precizat eu destul de lămuritor că încercăm să abordăm această problematică cu mult echilibru și că la Jandarmerie este o anchetă internă. Poate o să ajungem să vorbim și despre gradul de agresivitate al celor care au încercat să intre în Guvern. Ultimele date din ancheta internă a Jandarmeria arată 6 cazuri în care 10 jandarmi au fost identificați ca posibili autori ai unor fapte de natură penală. Aceste constatări vor face obiectul sesizărilor din partea Jandarmeriei către Parchetul Militar. În măsura în care vom identifica noi situaţii, acesta este demersul legal pe care intenţionăm cu toată determinarea să îl ducem mai departe.





La şedinţa Comisiei de Apărare sunt prezenţi, alături de Carmen Dan, maiorul Laurenţiu Cazan, coordonatorul intervenţiei din Piaţa Victoriei, şeful DSU, Raed Arafat şi fostul şef al Jandarmeriei Sebastian Cucoş. Ședința s-a întrunit la solicitarea liberalilor care au declarat că este necesară și invitarea ministrului de Intern.