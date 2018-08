Ecaterina Andronescu: Mă aștept să fiu exclusă din PSD / Eu am intrat în partid când partidul era în opoziţie, domnul Dragnea a intrat în partid când partidul era la guvernare

Andronescu a declarat la Adevărul live că se aşteaptă la un astfel de demers, după ce zilele trecute a trimis o scrisoare colegilor de partid, despre care a afirmat că nu este împotriva PSD, ci doar o invitaţie la dialog în forurile de conducere ale partidului.Întrebată dacă se aşteaptă să fie exclusă din PSD după această scrisoare, senatoarea PSD a spus: "Mă aştept. Deşi scrisoarea mea nu a fost împotriva PSD. Eu nu am atacat PSD. Am spus nişte lucruri care cred că trebuiau spuse (...) Scrisoarea mea nu are acest rol, de a crea tabere în PSD sau de a diviza PSD. Dar scrisoarea mea, ca şi celelalte luări de poziţie, încearcă să deschidă dialogul şi comunicarea din partid. (...). Poate că în viitor scrisoarea mea sau luările de poziţie ale domnilor Tudose şi Bădălău vor avea efect. Sunt convinsă că sunt mai mulţi colegi care gândesc aşa".Chestionată dacă se va retrage din politică în cazul în care va fi exclusă din PSD, Ecaterina Andronescu a spus că se va gândi ce va face, deşi speră ca acest lucru să nu se întâmple. "O să mă gândesc la lucrul acesta, după ce se va întâmpla acest eveniment pe care nu mi-l doresc. Pentru că totuşi 22 de ani de muncă în acest partid nu cred că pot fi şterşi aşa cu buretele. Eu am intrat în partid când partidul era în opoziţie, în 1996. Domnul Dragnea era la PD. Domnul Dragnea a intrat în partid când partidul era la guvernare", a afirmat Andronescu.Senatoarea PSD a spus că a recurs la acest gest în urma "lipsei de dialog din cadrul partidului". "Acesta este un lucru pe care eu l-aş reproşa (n.r. - lipsa de dialog). N-am mai discutat cu şefii, cu membrii Biroului Permanent, din luna martie de la Congres. Existau nişte foruri care ne permiteau senatorilor şi deputaţilor să ne putem exprima - cum este Consiliul Naţional. Consiliul Naţional practic nu mai funcţionează. A fost preşedinte domnul Fifor. Dl. Fifor a devenit vicepreşedintele al partidului şi nu mai are nimeni funcţia de conducere în Consiliul Naţional. Aceste foruri au rostul lor, discuţiile le puteam face acolo. Şi am apelat la această cale (n.r. - scrisoarea) nu ca să atac PSD, şi vreau să precizez aceasta foarte clar. Dacă România vrea să fie un stat de drept, nimeni nu are voie să înlocuiască acest guvern decât prin formele constituţionale. PSD a câştigat alegerile şi trebuie să-şi ducă mandatul până la capăt, dar trebuie fără îndoială să corecteze anumite lucruri care n-au mers. (...) Lume iese în stradă, ceva se întâmplă. (...) Să stăm de vorbă şi să încercăm să lămurim aceste lucruri şi aceste evenimente ca cele din 10 august să nu se mai repete niciodată", a detaliat aceasta.Ecaterina Andronescu a precizat că scrisoarea sa, în care i-a cerut liderului formaţiunii, Liviu Dragnea, să facă un pas în spate "pentru binele României şi al PSD", precizând că partidul trebuie să vină în cel mai scurt timp "cu un prim-ministru şi un guvern PSD de super profesionişti", reprezintă "un strigăt către toţi membrii partidului". "Pentru că senzaţia mea este că direcţia în care mergem noi este una dintre cea mai nefericită. Trăim într-o Românie din ce în ce mai deviantă. Diaspora vine în ţară, face miting şi statul răspunde nu tocmai pe măsură. În legătură cu diaspora, trebuie să recunoaştem toţi că n-au plecat de bunăvoie, şi atunci statul sau cei care guvernează, oricare ar fi aceia, au o responsabilitate. (...) Şi guvernul să guverneze şi pentru ei, ca şi pentru românii din ţară. (...) Cred că politica pe care noi trebuie s-o ducem în legătură cu diaspora este să ne apropiem de ei şi să încercăm pe cei care eventual nu şi-au făcut un rost să-i aducem înapoi. Eu personal, sunt membră de partid şi senator al acestui partid, îmi cer iertare faţă e cei care au avut de suferit. Cred că n-a fost o abordare potrivită. Nu ştiu ce a fost, nu ştiu care au fost informaţiile, de aceea aştept cu mare nerăbdare anchetele care se fac acolo şi care ar trebui să scoată la lumina care este situaţia reala din Piaţa Victoriei (...). În felul acesta ştim cum să mergem mai departe", a afirmat Ecaterina Andronescu.Ea adăugat că trebuie stopată "această hemoragie extraordinar de mare" de plecări ale tinerilor, pentru că nu se poate accepta ca "România să fie ţara care urmează Siriei în ceea ce priveşte numărul de români plecaţi în străinătate". Ecaterina Andronescu a subliniat că "PSD n-a câştigat niciodată în diaspora". "Cu atât mai mult este obligaţia PSD să încerce un dialog cu românii care trăiesc în afara graniţelor ţării, în aşa fel încât cel puţin şi să le recunoaştem un statut", a adăugat Andronescu. În opinia acesteia, puterea este înţeleasă greşit: "Puterea nu o ai ca să te simţi tu cel mai mare şi mai tare din societate la un anumit moment dat, ci să ai pârghiile care să te facă să laşi ceva pentru oameni şi să laşi în urma ta lucruri. Poate, prin nebăgare de seamă, cineva a înţeles ca altfel trebuia tratată puterea dată de oameni prin votul lor. Atunci când oamenii devin nemulţumiţi, indiferent că ies în stradă cei care nu te-au votat, tu trebuie să găseşti soluţii şi pentru ei", a mai spus Andronescu.