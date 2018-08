Niculae Bădălău le-a cerut senatorilor PSD să respecte experiența Ecaterinei Andronescu (surse)

Potrivit surselor citate, Bădălău le-a trimis senatorilor PSD, printr-un mesaj pe o rețea internă a partidului, că senatoarea Ecaterina Andronescu are o experiență în partid care trebuie respectată și că fostul ministru al Educației se bucură de încredere în sondajele de opinie.Bădălău le-a mai transmis senatorilor PSD, au spus surse social-democrate, că în partid nu trebuie îngrădit dreptul la libertatea de exprimare.Fostul prim-ministru PSD Mihai Tudose a declarat, joi că este nevoie de o discuție „civilizată” în conducerea partidului despre problemele ridicate de senatorii Ecaterina Andronescu și Niculae Bădălău în scrisorile adresate partidului.„Eu cred că este nevoie de o discuție în partid și nu numai pe temele supuse atenției de dna Andronescu. A fost și scrisoarea dlui Bădălău din ianuarie, da? Și aceea a rămas, cumva, nediscutată. Poate greșea, dar hai să vorbim înăuntru și cu un ton civilizat, cu argumente pro sau contra, nimeni nu deține adevărul absolut”, a declarat Mihai Tudose, întrebat joi cum comentează scrisoarea deschisă în care senatorul PSD Ecaterina Andronescu cere un Guvern mai performant și demisia liderului formațiunii, Liviu Dragnea.Mihai Tudose a mai catalogat ca fiind „un nonsens” gestul liderilor județeni PSD care au criticat-o pe Ecaterina Andronescu.„Nu înțeleg cum se pot exprima public unii colegi de-ai mei înfierând exprimarea publică. Păi nu vi se pare că ceva e cam nonsens aici? Mai multe scrisori care înfierează public luarea de poziții în public? Haideți să ne păstrăm pentru discuțiile din partid. Plus tonul folosit. Putem să fim sau să nu fim de acord cu opinia cuiva, dar dna Andronescu nu a folosit un ton jignitor la adresa nimănui, e opinia domniei sale”, a afirmat Mihai Tudose.Comitetul Executiv Național al PSD este așteptat să se reunească la sfârșitul acestei luni sau la începutul lui septembrie.Organizația județeană PSD Sibiu a transmis, miercuri, că senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu „a răspuns ordinelor din înregistrarea lui Werner Iohannis" atunci când a cerut într-o scrisoare deschisă schimbarea Guvernului Dăncilă și a președintelui PSD, Liviu Dragnea. Organizația județeană a adăugat că Andronescu „a procedat mișelește”.Președintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj, în urma violențelor de la protestul din 10 august, în care a făcut un apel la membrii PSD să se delimiteze de "gruparea care a confiscat partidul".Liderul PSD Sector 5, Daniel Florea, i-a transmis, marți pe Facebook, un mesaj Ecaterinei Andronescu, în care i-a spus acesteia că îl atacă pe liderul PSD Liviu Dragnea în aceeași manieră în care o face și șeful statului, Klaus Iohannis.Senatorul PSD Liviu Pop a catalogat, marți, ca fiind "ridicol" și "absurd" faptul că senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu cere înlocuirea Cabinetului Dăncilă în ziua în care Eurostat a anunțat că România are cea mai mare creștere economică semestrială din Europa. Pop a mai spus că cei care vor înlocuirea Guvernului sunt "soroșiștii și exponenții sistemului ocult de putere".Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a cerut, marți, într-o scrisoare deschisă adresată membrilor PSD, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea să se retragă din fruntea partidului, altfelformațiunea va pierde guvernarea, precum și pregătirea unui guvern PSD de „super profesioniști”. Andronescu afirmă că PSD trebuie să salveze atât țara cât și partidul "de la un dezastru major" spre care se îndreaptă "vertiginos". În scrisoare, aceasta mai afirmă că Guvernul Dăncilă nu reprezintă PSD.Pe 8 ianuarie 2018, fostul președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a transmis o scrisoare liderilor partidului în care a precizat că PSD a acceptat suspendarea democrației interne, lucru pe care îl consideră o eroare care trebuie asumată de formațiune.„Vă supun atenției o serie de provocări și posibile soluții la acestea, având credința că doar împreună putem reuși. 1. Renașterea democrației interne din PSD: dialog, transparență, responsabilitate. Pas cu pas, partidul nostru a acceptat suspendarea democrației interne, iar acest lucru a fost o eroare pe care trebuie să ne-o asumăm: PSD și-a demis propriul guvern prin moțiune de cenzură; decizii economice majore, precum impozitul pe gospodărie, au fost anunțate și apoi abandonate; fluiditatea schimbării în funcțiile ministeriale este prea mare pentru ca un guvern să poată cu adevărat performa; nu toți cei care au devenit miniștri erau cunoscuți în partid sau recunoscuți profesional în domeniile respective pentru a merita un loc în guvern”, se arată în scrisoarea lui Bădălău.Bădălău atrage atenția că aceste erori șubrezesc încrederea cetățenilor în PSD. „Primul pas este să considerăm legitime și opiniile cu care nu suntem de acord, să abandonăm iluzia falselor unanimități. Pasul al doilea este punerea în funcțiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectivă a partidului.De asemenea, liderul executiv al PSD precizează că Biroul Permanent Național trebuie să redevină forul de conducere executivă a partidului, dar și că trebuie refăcută comunicarea dintre conducerea centrală și organizațiile locale prin prezentarea și explicarea proiectelor guvernamentale.În ceea ce privește Guvernul, Bădălău susține că acesta trebuie să se implice în toate domeniile în care are competențe constituționale. „Atunci când apar chestiuni care nu se află în programul de guvernare, ele trebuie discutate și soluționate împreună cu partidele din majoritatea parlamentară. Primului-ministru trebuie să-i fie asigurat un cadru instituțional pentru discutarea sistematică, regulată și transparentă a politicilor guvernamentale cu conducerea colegială a PSD”, se arată în documentul citat.Bădălău mai spune că Biroul Permanent Național ar trebui să se reunească săptămânal, unde are trebui să participe și miniștrii cei mai importanți. De asemenea, liderul executiv precizează că premierul ar trebui să prezinte în cadrul Consiliului Național un raport de activitate anual sau pentru o perioadă mai lungă.În ceea ce privește propunerea PSD pentru alegerile prezidențiale, Bădălău spune că aceasta ar trebui stabilită în prima parte a anului 2018. „Criteriul fundamental trebuie să fie capacitatea de a atrage voturile nu doar ale militanților PSD, ci ale tuturor acelora care nu-l vor pe Klaus Werner Iohannis”, arată Bădălău.