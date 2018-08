Senatorul PSD Robert Cazanciuc propune modificarea Codului penal privind uciderea din culpă

Preşedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, va propune ca în cazul şoferilor care conduc autoturisme fără permis sub influenţa băuturilor alcoolice şi comit infracţiunea de ucidere din culpă să nu mai poată fi acordată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, transmite Agerpres.





"Voi propune colegilor mei, senatori şi deputaţi, la începutul sesiunii parlamentare septembrie 2018, să modificăm articolul 192 din Codul penal referitor la uciderea din culpă, astfel încât, în situaţia săvârşirii acestei infracţiuni de către o persoană care conduce un autoturism fără a poseda permis de conducere sau sub influenţa băuturilor alcoolice, adică în concurs cu infracţiunea de conducere fără permis, sau cu infracţiunea de conducere sub influenţa alcoolului, să nu mai poată fi acordată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere", a scris Cazanciuc joi pe Facebook.





El a constatat că există "o indignare a opiniei publice faţă de o asemenea abordare, considerată mult prea blândă în cazul curmării unor vieţi omeneşti de către o persoană care nu avea ce căuta pe şosele la volanul unui autoturism, fără permis de conducere ori în pragul unei come alcoolice".