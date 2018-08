VIDEO Deputat USR, agresat de un polițist local în sediul primăriei din Rădăuți. „Am depus plângere penală”

„Inspirat de violența jandarmeriei din 10 august, un polițist local din Rădăuți a agresat echipa #farapenali. Am încheiat strângerea de semnături #farapenali de la Suceava în secția de Poliție din Rădăuți cu o plângere penală împotriva polițistului local Gavril Alexandru care ne-a agresat fizic și verbal. Tocmai făcusem poza de dinainte de plecare în fața Primăriei din Rădăuți când un polițist local a ieșit din clădire și ne-a cerut autorizație să strângem semnături. I-am explicat că nu avem nevoie. Mi-a cerut să mă legitimez. Am scos legitimația de parlamentar. Mi-a smuls-o din mână și a plecat cu ea în Primărie. L-am urmat împreună cu colegii mei cu intenția de a o recupera. Polițistul local a devenit foarte agresiv, ne-a împins afară spunând ca e domeniul primăriei, că programul s-a terminat la 16.00 Ne-a amenințat, mi-a rupt legitimația, mi-a spus ca mă lovește. I-am spus tot timpul că e ultraj. El a refuzat să se legitimeze, a făcut-o doar după ce a sosit poliția pe care am chemat-o prin 112. Am făcut plângere împotriva lui și sper că poliția Rădăuți își va face datoria si polițistul local va plăti pentru abuz, agresiune și ultraj. Totul s-a întâmplat în Primăria Rădăuți condusă de primarul PSD Nistor Tătar”, a scris Prisnel pe Facebook.