Matei Dobrovie (USR): ”Abuzurile Jandarmeriei trebuie pedepsite! Carmen Dan, demisia!”

Jandarmii care au atacat protestatari pașnici cu gaze lacrimogene și tunuri de apă, în Piața Victoriei, cât și cei care le-au dat ordinele, trebuie să fie anchetați pentru abuz și neglijență în serviciu, declară deputatul USR Matei Dobrovie.





La alegerile prezidențiale din 2014, românii din diaspora au fost împedicați să voteze. Acum puterea PSD-ALDE a încercat să-i împiedice să protesteze, să le restrângă și dreptul la liberă exprimare, prin reprimarea brutală a manifestației din Piața Victoriei.





”Jandarmeria Română s-a transformat în garda unui condamnat penal împotriva cetățenilor pașnici. Dragnea se inspiră în mod repetat de la modele politice anti-democratice precum Recep Erdogan în Turcia, care a folosit și el în scop de intimidare gaze lacrimogene, violența forțelor de ordine și arestări abuzive ale cetățenilor turci. Ministrul de Interne Carmen Dan și conducerea Jandarmeriei trebuie să-și dea demisia de urgență pentru că sunt direct responsabili pentru violențele de la mitingul de vineri”, mai spune vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.





În opinia sa, este ”trist că în An Centenar românii își aduc aminte mai degrabă de mineriade decât de unire. Cum oare am putea să ne mândrim cu România în acest an când autoritățile române atacă în mod brutal cetățenii pașnici care cer dreptate și stat de drept? PSD a provocat aceste proteste prin tentativele de a legaliza corupția”.