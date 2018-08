Reacție virulentă a deputatului PSD Cătălin Rădulescu, după incidentele din Piața Victoriei:  „Nu ne provocați că venim 1 milion și vă călcăm în picioare”

”Doamne ce huligani ! O femeie jandarm bătută cu bestialitate , de “diaspora“ are ficatul rupt, coloana vertebrală fracturată, fracturi multiple. O ordinară de colegă deputat PNL, fost președinte PNL, se întreabă ce costuri au fost pentru gaze lacrimogene. Un președinte de țară, responsabil atât pentru morții de la Colectiv, cât și pentru femeia jandarm călcată în picioare, condamnă acțiunea jandarmeriei. Niște jeguri securiste USR care de luni de zile incită la ieșirea în stradă și prostul de Orban “mandolină“ cere anchetarea jandarmilor. Voi, bolnavilor psihici ce reprezentați opoziția, împreună cu Iohanis în frunte, și cu oamenii din servicii sunteți responsabili, de tot ce se întâmplă astăzi , de violențe, de incitarea la violență, de ce este in București , de jandarmii bătuți , de spargeri, de distrugeri, de femeia jandarm mutilată pe viață. Veți plăti toți, pentru că de data asta sunteți responsabili de tot. Sunteți responsabili de încercarea de lovitură de stat. Ați incitat, ați cerut să fie luată țara înapoi, ați vrut să schimbați ordinea constituțională prin sânge, foc și violente”, a scris Cătălin Rădulescu pe contul său de Facebook.El a mai spus că un alt responsabil de violențele de vineri seara este directorul SRI, Eduard Helvig, ”care va trebui să răspundă pentru cârdășia la această lovitură de stat, care nu a făcut nimic cu SRI -ul care are rolul de securitate, nu de înregistrări ilegale ale românilor, care nu a făcut nimic să preîntâmpine, ci a avut elemente din SRI care au provocat acțiunile violente, alături de SPP-iști”.”Toți sunteți responsabili de femeia jandarm mutilată, toți sunteți responsabili de violențe, de miting, de distrugeri, de tentativă de lovitură de stat. Nu puteți accepta nemernicilor, că votul electoral a decis și va decide democratic și nu violență , bătaia cu bestialitate a unei femei, haosul, maidanul. Impotența, incapacitatea și prostia voastră nu va înlocui niciodată ordinea constituțională. Azi ați călcat linia roșie. Ați mutilat o femeie. Câți ați fost 20.000, 40.000 , 50.000? Nu ne provocați că venim 1 milion și vă călcăm în picioare. Opriți-vă și lăsați țara în pace, lăsați poporul ăsta să trăiască, lăsați românii să decidă prin vot. Voi ordinarilor din statul paralel , renuntați și plecați, luați laba de pe democrație, ati făcut destul rău în ultimii 10 ani, ați distrus vieți, familii a sute de mii de români. Toți veți plăti, așa cum au plătit toți în decursul istoriei. Cer tuturor românilor din țară și din străinătate, care susțin rezultatul votului electoral, care au asistat astăzi la ceea ce a organizat Pnl, Usr, Cioloș, grupările sorosiste, rezist și Iohanis, să nu lăsam țara călcată în picioare, să nu mai lăsam jandarmi bătuți și femei mutilate, și să apărăm democrația, statul de drept , ordinea constituțională și votul romanilor . Cer ca toate forțele de ordine să acționeze de aici încolo, mai ferm, și după același tipar ca în Europa. Toți cei care au devastat, incendiat, bătut, agresat, mutilat, trebuie să răspundă. La fel cei care au incitat la violențe și au asistat la mutilarea unei femei, Barna și USR-istii , care postează “ începutul sfârșitului “, cei care au incitat la ieșirea în stradă: Iohanis, Cioloș, liberalii, Bot și toți din rezist, vor trebui să răspundă. Țara nu e a lor!”, a mai scris deputatul PSD.