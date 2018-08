Senatorul Vlad Alexandrescu: Știți cum e să te întâlnești cu propriul tău copil, transportat pe targă, în stare de inconștiență ? Cum e ca un guvern să-și gazeze propriii cetățeni? Și pe copii!

Tot ce conteaza pentru mine acum e ca Ioana să fie în regulă. De mâine, însă, nu vom lăsa lucrurile așa.





Postarea integrală a lui Vlad Alexandrescu:Știți cum e să te întâlnești cu propriul tău copil, transportat pe targă, în stare de inconștiență, de către un echipaj SMURD?Fetele mele erau cu mine la protest. Una dintre ele a înaintat puțin, cu o prietenă a ei, în dreptul primelor mese de la girafă. Acolo a inhalat gazele împrăștiate de forțele de ordine. Și-a pierdut cunoștința.Noi o pierdusem din vedere și am început să o căutăm. Credeam doar că întârzie un pic mai în față...Deodată, am văzut paramedicii care transportau pe targă o adolescentă de 16 ani. Unul dintre voluntarii care transportau targa mi-a strigat: Domnule Alexandrescu, este fata dumneavoastră!M-am alăturat lor în goană și am urcat în camion. A urmat resuscitarea, cu oxigen și monitorizare a inimii. Mulțumesc echipei de intervenție!Cum e ca un guvern să-și gazeze propriii cetățeni? Și pe copii! Să le facă rău ca să-și asigure liniștea?Au aruncat cu gaze lacrimogene in mijlocul mulțimii. N-a contat că erau copii, bătrâni, oameni bolnavi. Mii de persoane pașnice au fost lovite de nori de gaze, sufocându-se și lăcrimând șiroaie.Este de departe cea mai brutală intervenție a Jandarmeriei. Și pentru ce? Pentru că strigă oamenii împotriva Guvernului? Iar nouă ne trebuie să ne ia ambulanța copiii pentru că au îndrăznit să se afle acolo?