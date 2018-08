Tăriceanu: Nu am avut nicio discuție, nici concretă, nici abstractă, cu Iohannis despre ruperea Coaliției PSD-ALDE

​„Nu am avut nicio discuție, nici concretă, nici abstractă. Am văzut că e o tensiune. Primul lucru pe care doresc să-l subliniez e că spre deosebire cum au funcționat Coalițiile până acum, sper că nu ați observat niciun moment ca ALDE să șantajeze, nu că, la nivel politic, nu ar exista abordări diferite. Diferențele am încercat să le rezolvăm între noi”, a declarat Tăriceanu.Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, duminică seară, că la discuția dintre președintele Klaus Iohannis și liberali, șeful statului le-ar fi spus că el va conduce PNL, dându-le sarcina de a se ocupa de alte partide și precizând că de negocierile cu ALDE se va ocupa el personal."I-a chemat la Cotroceni. Au ieșit pe surse multe informații despre discuția de acolo. Le-a spus din acel moment că el va conduce PNL, nici Orban, nici ceilalți. A dat sarcină să atragă alte partide și le-a spus – «mie lăsați-mi personal ALDE, că negociez cu ei să iasă din coaliție»", a mai spus Liviu Dragnea.Președintele PSD a spus că informațiile le are de la cineva care a participat la discuție. "În sensul că să-i convingă pe cei de la ALDE și pe domnul Tăriceanu să iasă din coaliție. Sunt convins că domnul Tăriceanu nu-și va distruge cariera politică. A mai refuzat o dată. Am aflat de la cineva de acolo, de la discuție", a completat Liviu Dragnea.