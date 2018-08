Dragnea: Iohannis le-a spus liberalilor, la Cotroceni, că se va ocupa de ALDE, să iasă din Coaliție. Sunt convins că domnul Tăriceanu nu-și va distruge cariera politică

"I-a chemat la Cotroceni. Au ieșit pe surse multe informații despre discuția de acolo. Le-a spus din acel moment că el va conduce PNL, nici Orban, nici ceilalți. A dat sarcină să atragă alte partide și le-a spus – «mie lăsați-mi personal ALDE, că negociez cu ei să iasă din coaliție»", a spus Liviu Dragnea, la Antena 3. .Președintele PSD a spus că informațiile le are de la „cineva care a participat la discuții”. "În sensul că să-i convingă pe cei de la ALDE și pe domnul Tăriceanu să iasă din coaliție. Sunt convins că domnul Tăriceanu nu-și va distruge cariera politică. A mai refuzat o dată. Am aflat de la cineva de acolo, de la discuție", a completat Liviu Dragnea.Șeful PSD Liviu Dragnea a mai spus că sunt mulți liberali nemulțumiți de atitudinea șefului statului, care a ignorat partidul timp de doi ani și acum merge și cere liberalilor să fie alături de el, liderul PSD susținând că "această gogoașă cu Dragnea penal, nu o să mai țină"."Sper ca măcar unii oamenii să aibă curajul și caracterul să și spună lucrurile astea (n.r: încercările de a fi înlăturat Guvernul), înr-un fel sau altul. Sunt și din sistem și din PNL. Oameni în PNL revoltați, din fostul PNL, nu din PDL. Foarte mulți s-au simțit jigniți și de apariția și de prestația lui Iohannis. Este un partid preș în fața lui Iohannis. Doi ani de zile nu ne-a băgat în seamă. Vă înjură pe voi de la microfonul nostru și vrea să fim lângă el. Reacția interioară a multora dintre ei a fost total diferită față de ceea ce au sperat.", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3, citat de Mediafax.Președintele PSD a comentat și afirmația șefului statului, de la Consiliul Național PNL, potrivit căreia Liviu Dragnea și acoliții săi încearcă să scape de dosare penale. "Eu în partid am fost ales de cei 400-500.000 de colegi care au venit la vot. El a pus mâna pe putere, a venit în partid, l-a păcălit pe Crin Antonescu și a pus mâna pe putere. Nu ezit deloc aici. Legile justiției au fost aprobate. Celelalte două după ce trec de CCR vor fi trimise spre aprobare. Codurile penale au fost modificate. Poate nu sunt perfecte, dar au fost făcute modificări cerute de mare parte a societății, în urma unor dezvăluiri îngrozitoare. Dar, v-am zis nu cedez. Această gogoașă cu Dragnea penal, nu o să mai țină. Nu i-a ținut nici în 2016", a mai spus Dragnea.