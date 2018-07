Tomac le cere lui Iohannis şi Dăncilă să reacţioneze în urma mesajelor transmise de premierul ungar Viktor Orban

"Am văzut zilele trecute (...) cum oficiali din statul vecin, din Ungaria, începând cu prim-ministrul Viktor Orban, (...) ne dau lecţii despre cum trebuie să ne tratăm cetăţenii români (...). Viktor Orban a venit în România cu o abordare primitivă, jignitoare, de-a dreptul dispreţuitoare la adresa cetăţenilor români şi a României (...). S-au depăşit limitele relaţiilor diplomatice, atunci când vicepremierul Zsolt Semjen spune că n-ar mai dori ca România, respectiv Ministerul de Externe să invite ambasadorul Ungariei de Ziua Naţională a României (...). Să vii ca oficial al statului maghiar în România să transmiţi asemenea mesaje cu o încărcătură politică atât de puternică este de nepermis, motiv pentru care îi cerem atât preşedintelui Klaus Iohannis, cât şi premierului Dăncilă să reacţioneze imediat", a declarat Tomac, duminică, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.În opinia sa, "ţine de demnitatea statului român ca oficialităţile române să nu permită asemenea jigniri transmise României"."După 1990, România a reuşit să integreze comunitatea maghiară perfect (...). Din punct de vedere politic, cred că minoritatea de etnie maghiară este perfect integrată în structurile politice ale statului român, se simte reprezentată, are acces la ceea ce este esenţial pentru o minoritate, şi anume la educaţie în limba maternă şi la resurse pe care statul român le acordă pentru a-şi păstra specificul şi identitatea. Tocmai de aceea credem că asemenea declaraţii rostite aici, pe teritoriul României, într-un an extrem de important, reprezintă o insultă la adresa statului român", a mai afirmat Tomac.Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbătă, la Universitatea de Vară "Tusvanyos" de la Băile Tuşnad, că, pentru maghiari, Centenarul Marii Uniri nu reprezintă "un moment festiv" "Acum 100 de ani, România a intrat în epoca modernităţii. Înţelegem că, din punctul lor de vedere, acesta este un moment festiv, dar să înţeleagă şi ei că pentru noi nu e un moment festiv şi rugăm să privim faptul că România modernă, de 100 de ani, nu ştie ce să facă cu acel fapt că aici trăiesc peste un milion de unguri. Ştiu că în Bucureşti se spune că secuimea nu există, eu sunt de acord cu lozinca UDMR care spune că a existat şi atunci când România modernă nu a existat încă. Şi, cum privesc în jur, secuimea va exista şi atunci când toată Europa se va fi aplecat în faţa islamului. Oferta noastră, deci, e către toţi vecinii noştri, deci şi către prietenii noştri români, în loc să negăm realitatea, ceea ce nu e raţional, mai bine să considerăm această realitate ca o resursă. Privim Transilvania ca o resursă, vrem o secuime puternică, o maghiarime mai puternică (...) fiindcă asta va însemna şi pentru România o resursă. Asta e calea pe care trebuie să păşim, să vrem numai", a afirmat Orban, potrivit traducerii oficiale.