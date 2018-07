Bilanțul ministrului fondurilor europene: România a atras 5,8 miliarde de euro. Rata de absorbţie este de 19%

TBC şi HIV SIDA 111.000 de beneficiari

screening şi tratament precoce pentru cancerul la sân/col uterin — 280.000 de benefricari

hepatite — 130.000 de beneficiari

mama şi copilul — 10.000 de befeniciari

şomeri — 47.877 de beneficiari au primit prime de activare de 1.000 de lei

subvenţii pentru ucenicie şi stagii — 1.015 beneficiari cu 2.250 de euro/lună

„Cifrele statistice arată faptul că România, acum când prezentăm bilanţul, se încadrează în media europeneană, aceasta fiind de 20%, iar rata de absorbţie, pe politica de coeziune, cu toate fondurile europene care sunt incluse în cadrul politicii de coeziune, ating un nivel de peste 19% (…) Efectiv în ţară, pe fondurile care susţin politica de coeziune, au intrat 5,8 miliarde de euro. Limitele de finantare deschise sunt în cuantum de 24,3 miliarde de euro, am pornit de la linii de finanţare din 30 iunie 2017, de la 15,9 miliarde de euro”, a spus ministrul fondurilor europene în cadrul conferinței de presă în care a prezentat bilanțul celor 6 luni de mandat.Rovana Plumb susține că pentru programul România creşte sănătos (din programul de guvernare) sunt alocate 325 de milioane de euro, pe proiecte care sunt în implementare şi care vin pe componența de prevenţie în domeniul sănătăţii.”Domeniul sănătății înseamnă și performanța pe care o aduc toți cei care sunt implicați în furnizarea de servicii publice de sănătate către cetățeni. Cadrele medicale, adică medicii, asistenți medicali. Avem un proiect privind formarea de profesioniști în domeniul medical, având peste 60.000 de cadre medicale care beneficiază de acest program. Vorbim și despre dezvoltarea infrastructurii în domeniul sănătății, unde am alocat 538 de milioane de euro. Aici vorbim de spitalele regionale, menționez că până la finalul acestui an, aplicațiile care vor fi transmie către Comisia Europeană vor include toate cele trei spitale regionale, Iași Cluj și Craiova”, spune Rovana Plumb.De asemenea, potrivit ministrului, prin programul România creşte verde, au fost atrase 3,028 miliarde de euro, pentru proiecte de infrastructură de apă şi apă uzată., susține ministrul.Pentru programul România angajează există 526 de milioane de euro alocați pentru:Ministrul a menționat că tot în acest program s-au acordat pentru reducerea abandonului şcolar 50 de milioane de euro, iar 76.000 de elevi beneficiază de o bursă de 269 de lei pe lună.Din punctul de vedere al afacerilor, Rovana Plumb a afirmat că “sunt sprijinite peste 10.000 de întreprinderi din mediul privat; sunt înființate peste 7.600 de întreprinderi și peste 2000 de IMM-uri”.