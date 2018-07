Teodorovici, despre portretul candidatului PSD la prezidenţiale: Îmi doresc un preşedinte care să mă reprezinte în afara ţării cu demnitate

"Îmi doresc şi eu un preşedinte care să mă reprezinte în afara ţării cu demnitate, adevărat, să mă mândresc când iese pe scenele internaţionale în discuţii, să văd că este şi ferm, şi glumeşte şi zâmbeşte şi are relaţii de prietenie cu ceilalţi demnitari ai lumii. În ţară să fie unul care asigură coerenţă, eleganţă, diplomaţie, dialog", a afirmat şeful de la Finanţe

Întrebat ulterior dacă PSD are aşa ceva şi dacă poate să dea un nume, Teodorovici a răspuns: "Eu zic că are, dar nu pot să vă dau eu un nume".La întrebarea dacă el ar fi un bun candidat din partea PSD pentru prezidenţiale, ministrul a replicat din nou: "Nu mă întrebaţi pe mine de aşa ceva. Haideţi să vă spun şi altceva. Un om politic dacă nu vrea mai mult este ipocrit. Orice om politic poate îşi doreşte să fie undeva, dacă ar spune nu, s-ar spune că are alte interese şi ipocrit nu sunt", potrivit Agerpres.