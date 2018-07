După realizările prezentate la Guvern, Dăncilă spune la Antena 3 că e și ceva ce „nu i-a ieșit”: „Nu am reușit să aduc consens în societatea românească” / „Sunt un om cu bun simț și frică de Dumnezeu”

Dăncilă a susținut că „au fost luni grele” de la venirea sa la Palatul Victoria, pentru că a avut o foaie de parcurs, în care însă s-a încadrat. Prim-ministrul a ținut să le răspundă criticilor, spunând că poate a și greșit, dar nu a luat niciodată „decizii împotriva oamenilor”.„Sunt om și omul e supus greșelii. Poate am greșit. Dar nu am greșit niciodată în deciziile pe care le-am luat. Nu am luat decizii împotriva oamenilor. Sunt un om cu bun simț și frică de Dumnezeu. Sper că va rămâne ce facem noi în folosul oamenilor”, a spus Dăncilă