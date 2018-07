Șefa Curții Supreme, în vizorul liderului PSD: „Pentru mine a fost șocant să citesc ce a spus, cu presiune clară asupra judecătorilor”

"Am văzut-o pe doamna Tarcea, președinta ÎCCJ. Pentru mine a fost șocant să citesc și ulterior să urmăresc ce a spus, cu presiune clară asupra judecătorilor. A spus-o cu subiect și predicat că se face presiune să se facă motivarea mai repede, judecarea mai repede", a declarat liderul PSD, la România Tv.Potrivit Mediafax, reacția președintelui social democraților vine după ce președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție a anunțat că le-a cerut tuturor judecătorilor din subordine ca, până în septembrie, să motiveze toate condamnările."Din punctul meu de vedere, este imposibil la Înalta Curte, cel puţin, să respecţi termenul de motivare de 30 de zile. S-au luat tot felul de măsuri administrative, în prezent a fost redus mult numărul de dosare care au fost întârziate la motivare. Am acordat termen până la 1 septembrie tuturor să profite de vacanţa judecătorească şi să-şi termine stocul de dosare de redactat. În caz contrar, vor suporta consecinţele legii, respectiv voi sesiza Inspecţia Judiciară, lucru pe care l-am mai făcut şi în alte situaţii, nu ar fi o noutate pentru ei", a declarat anterior Cristina Tarcea, la Realitatea Tv. Liviu Dragnea a mai spus, duminică, că cel care beneficiază de pe urma condamnării sale este statul paralel, al cărui reprezentant este președintele Klaus Iohannis. "S-a tot vorbit despre asta (cine este beneficiarul condamnării în primă instanță a lui Liviu Dragnea -n.r.). Statul subteran, paralel, iar beneficiarul este Iohannis cu toți cei din jurul lui, procurori, ofițeri de informații, SPP. (Klaus Iohannis -n.r.) Nu vede altceva decât al doilea mandat. Dacă l-ar fi interest România, ar fi ținut cont de apelurile mele publice a discuta în trei, și cu domnul Tăriceanu, să ne vedem ca să ne punem de accord. Ce am văzut în schimb: premierul să își dea demisia, eu m-am făcut ascuns cu niște evrei, plângere penală împotriva premierului", a mai spus liderul PSD.