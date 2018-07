Dragnea: Este deschisă posibilitatea unui candidat unic PSD-ALDE la prezidențiale. Poate fi de la PSD, poate fi de la ALDE. Am vorbit cu dl Tăriceanu, analiza a început

„Candidatul va fi desemnat după o analiză foarte serioasă și riguroasă, nu pe orgolii. Este deschisă posibilitatea unui candidat unic. Am vorbit cu domnul Tăriceanu și am convenit că orice variantă este deschisă, însă o s-o pitrocim foarte bine și vom vedea care e varianta cu cea mai mare șansă de reușită. Va fi o decizie rațională, nu bazată pe orgolii, pe dorințe găunoase, ci pe dorința de a câștiga. Pentru noi e important ca Alianța PSD-ALDE să câștige prezidențialele. (...) Lăsăm această variantă deschisă în analiză, poate să fie de la PSD, poate să fie de la ALDE”, a spus Liviu Dragnea, la România Tv.Șeful PSD a precizat că deja a început o analiză separat în PSD și ALDE, o decizie urmând a fi anunțată probabil până la finalul anului. „Sunt analize complexe care se fac și o să terminăm spre sfârșitul anului, la toamnă. E posibil (să facem și anunțul – n.r.)”, a spus Dragnea.Dragnea susține că în partid și în Coaliție nu s-a discutat despre o remaniere, susținând însă că are „o oarecare mâhnire” și el, și premierul Dăncilă, că miniștrii nu comunică suficient.„Vă spun foarte sincer că nu am avut nicio discuție despre remaniere. Nu știu dacă va exista. Va fi o discuție despre evaluarea actului de guvernare în sine”, a declarat Dragnea, la România TV.Liviu Dragnea a prezentat și principiile noii legi a pensiilor, precizând că va aduce o nouă formulă de calcul care va avea ca efect creșterea tuturor pensiilor. „Această nouă lege va mări ritmul de creștere. Introducem 100% principiul contributivității. Cei care lucrează la companii care nu le plătesc asigurările sociale pot avea probleme. (...) Fiecare angajat va avea o informare anuală cu numărul de puncte acumulat. (...) Care e noua formulă de calcul: pensia va fi numărul de puncte înmulțit cu valoarea punctului de referință. Valoarea punctului de referință e raportul dintre punctul de pensie din 2020 înmulțit cu 5%”, a precizat șeful PSD.Dragnea a insistat că el și PSD sunt ținta atacurilor pentru că rezultatele guvernării se văd deja, iar adversarii politici nu vor ca românii să trăiască mai bine.„Eu acum am înțeles de ce vor ăștia să nu mai fim noi. Pentru că în 2020 și începând cu 2021, când pensionarii vor avea o pensie, zic eu decentă și meritată, dar pensie sănătoasă, când salariații vor avea salarii mari, când firmele o vor duce bine, când fermierii vor primi în fiecare an subvențiile și se vor dezvolta, atunci românii vor fi mai fericiți. Asta înseamnă că va fi un popor mai greu de manipulat și un popor în care mai greu se însămânțează această sămânță a urii. Acesta este, cred, principalul motiv pentru care ăștia nu ne mai vor. Deci au motiv și pentru ceea ce mi se întâmplă mie și nu numai mie”, a spus el.„Ce facem noi nu e magie, ci economie”, a mai spus Dragnea.- Conducerea Camerei și colegii din Guvern lucrăm la câteva acte importante: legea pensiilor, avem proiecte de mari investiții, așteptăm motivarea CCR privind Fondul Suveran de investiții. Trebuie să citim cu atenție motivarea. Se fac discuții acum privind o posibilă OUG privind legea offshore.- Vrem să punem în lege că nu se scchimbă acea cotă. Nu e vorba de înțelegere cu companiile. Poate o să avem discuții. Mă interesează ce s-a convenit să fie pus în formule, în lege.- Nu se va întâmpla ninmic cu legile justiției în această vacanță parlamentară.- Mâine dna prim-ministru va avea o conferință de presă și va prezenta un bilanț al celor 6 luni de guvernare și va prezenta cele mai importante măsuri adoptate, urmând ca în perioada următoare, sper, ca miniștrii să prezinte aceste lucruri. dacă e o oarecare mâhnire, a mea și a dnei prim-ministru, să-și facă timp miniștrii să prezinte lucrurile bune care s-au făcut. De asta trebuie să comunici.- Nu există ministru care să nu aibă ce comunica.- Tot amânând trebuie să comunice mult o dată.- Vă spun foarte sincer că nu am avut nicio discuție despre remaniere. Nu știu dacă va exista. Va fi o discuție despre evaluare a actului de guvernare în sine.- S-au spus mii de minciuni. Despre noua lege a pensiilor, câteva principii: eu îndemn Guvernul ca începând cu luna august să declanșeze întâlniri, dezbateri.- Ce face noua lege a pensiilor: îndreaptă inechitățile istorice. Oameni cu stagii egale, condiții similare, au pensii diferite. Asta e o inechitate care va fi îndreptată. Este o lege a justiției sociale. Nicio pensie nu scapă. Toate pensiile vor crește. Recompensează mai bine munca.- Mărește ritmul de creștere a pensiilor. Această nouă lege va mări ritmul de creștere. Introducem 100% principiul contributivității. Cei care lucrează la companii care nu le plătesc asigurările sociale pot avea probleme.- Fiecare angajat va avea o informare anuală cu numărul de puncte acumulat.- Care e noua formulă de calcul: pensia va fi numărul de puncte înmulțit cu valoarea punctului de referință. Valoarea punctului de referință e raportul dintre punctul de pensie din 2020 înmulțit cu 5%. Am estimat așa încât să fie acoperitor. Deci este 75 de lei.- Aceste lucruri vor intra în vigoare în 2021. Este nevoie de recalcularea tuturor pensiilor.- Să vă prezint câteva evoluții: 2016 - punctul de pensie 871,1, în 2017- 1000 de lei, în 2018 l-am dus la 1100 de lei. 2019 - 1265 de lei, creștere 45,2%, 20120 - 1775, mai mult decât dublu decâr 2016. Asta aducem în plus în acest mandat.- Pensia minimă - anul viitor, vor avea cel puțin 704 lei, din 2020 - 775 de lei.- Noi la legea asta am lucrat foarte mult, era gata mai demult, dar am zis să facem simulări.- O pensie brută de 1500 de lei în 2016, net lua 1399 de lei, în 2020 va avea 3049 de lei brut și net 2944, va fi o creștere de 110% față de 2016. În 2021, cu formula din noua lege, brut va fi 4507 lei, 4256 lei net.- Eu acum am înțeles de ce vor ăștia să nu mai fim noi. Începând cu 2021, când pensionarii vor avea pensii mari, salariații vor avea salarii mai mari, românii vor fi mai fericiți.- Nu vor ca oamenii să trăiască mai bine. Ce facem noi nu e magie, ci economie.- Eu am dat la o parte patima. Să plecăm de la ideea că ei au o abordare cinică, mafiotă, dar cinică. Ne-am tot gândit de ce cu atâta determinare, nu a mai existat o asemenea campanie împotriva cuiva. Dar în general, cine a fost președintele PSD, cu o excepție, a fost țintă, pentru că de câte ori a fost PSD la guvernare românii au început să trăiască mai bine. Un popor care începe să trăiască mai bine, care începe să uite grija zilei de mâine...Dacă eu nu mai am această grijă, atuci riscăm, în ghilimele, să fim un popor care o duce bine. Un popor mulțumit cu atât mai greu e să-i arunci o sămânță de ură. Ei numai pe ură au câștigat.- Imi e foarte greu, de fapt imposibil, să nu mă gândesc că procesul meu nu are legătură cu ce v-am spus mai devreme.- Plus toate zvonurile care au ieșit în ultimele două luni de zile. Până la urmă le-a ieșit.- Nu mai pot să nu spun. - Imi e foarte greu, de fapt imposibil, să nu mă gândesc că procesul meu nu are legătură cu ce v-am spus mai devreme.- Plus toate zvonurile care au ieșit în ultimele două luni de zile. Până la urmă le-a ieșit.- Nu mai pot să nu spun. Am văzut-o pe dna Tarcea, pentru mine a fost șocant să citesc ce a spus, cu presiune clară asupra judecătorilor.- Beneficiarul acestui sistem subteran este Iohannis și toți din jurul lui. Nu vede altceva decât al doilea mandat. Dacă l-ar fi interesat România ar fi răspuns la toate apelurile mele publice și nepublice.- Ținta este să fie lumea în continuare nervoasă și nemulțumită. Analiza a început.- Mi-e greu să cred că vreun procuror va da curs unei asemenea enormități(plângerea de înaltă trădare pe numele premierului-n.r.)Despre acele informații care au ieșit de la securiștii din presă nu vreau să vorbesc. N-am de ce să comentez niște informații fabricate, doar, doar o să iasă cineva în stradă.