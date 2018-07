Flutur, după ședința informală a foștilor PDL-iști: Trebuie urgent o întâlnire a întregului PNL, armonizare în interiorul partidului şi coagularea dreptei

"Acea întâlnire care a fost între foştii pedelişti trebuie urgent urmată de o întâlnire cu baza întreagă a partidului, nu pe bucăţele. N-a fost rău că ne-am întâlnit parte dintre noi. Mai sunt anumite probleme la care trebuie găsite nişte răspunsuri, dar trebuie urgent tot partidul, baza, nu doar întâlnirea informală, nu doar pedelişti, pentru că noi suntem PNL şi eu asta am cerut în discursul meu", a spus Flutur, potrivit Agerpres.El a vorbit despre o armonizare în interiorul partidului, dar şi de "coagularea dreptei" în perspectiva alegerilor viitoare ce se vor desfăşura anul viitor."PNL are obligaţia să dea semnalul de coagulare a dreptei în perioada următoare, pentru câştigarea următoarelor seturi de alegeri. România are nevoie de asta. Întâi să ne armonizăm în casă lucrurile între noi, după care, pasul următor, semnale de colaborare şi de coagulare a dreptei pe un proiect curajos pentru perioada următoare, ca să putem guverna", a mai afirmat Flutur."PNL trebuie să răspundă astăzi unor mari provocări. Ce vrea să facă cu România când ajunge la guvernare? Trebuie să explicăm oamenilor, să vadă că avem coerenţă şi că avem un program şi sunt câteva provocări mari la care partidul e obligat să răspundă", a spus Flutur, exemplificând cu "discrepanţa uriaşă" dintre regiunile istorice, lipsa forţei de muncă şi "migraţia puternică".