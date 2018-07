O nouă ședință de guvern ar putea fi convocată joi

Executivul ar putea fi convocat joi, într-o nouă ședință la Palatul Victoria, au declarat surse politice pentru Mediafax . Guvernul are programată marți o întrunire, de la ora 14.00. Informații au apărut în spațiul public potrivit cărora Guvernul ar vrea o OUG pentru pentru grațiere și amnistie. Ar fi ultima săpămână în care Cabinetul Dăncilă ar putea emite ordonanțe de urgență, joi fiind ultima zi a sesiunii extraordinare, nemaifiind necesară convocarea Parlamentului pentru o adoptare ulterioară.Reamintim că președintele Klaus Iohannis a convocat-o, pe prim-ministrul Viorica Dăncilă miercuri dimineață, pentru discuții la Palatul Cotroceni, a informat Adminsitrația Prezidențială.Liderii coaliției PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, au negat informațiile potrivit cărora Executivul ar avea intenția adoptării unei astfel de ordonanțe de urgență. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a negat, luni, că Executivul ar intenţiona să adopte în şedinţa de marţi o ordonanţă de urgenţă privind amnistia şi graţierea, el afirmând că, într-o discuție, premierul Viorica Dăncilă și ministrul Justiției, Tudorel Toader, au infirmat zvonurile în acest sens. "I-am întrebat pe doamna premier şi pe domnul ministru al Justiţiei dacă există vreo intenţie de adoptare a unei OUG de graţiere pentru şedinţa de Guvern de mâine (marți - n.r.). Amândoi au infirmat aceste zvonuri apărute în spaţiul public", se arată în mesajul transmis de Liviu Dragnea Digi24.Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni, că nu a discutat cu Liviu Dragnea, în cadrul întâlnirii de la Parlament, despre ordonanța de urgență privind amnistia și grațierea, despre care unii spun că ar urma să fie dată pentru liderul PSD, dar că ”din cauza lui Dragnea” nu trebuie lăsați să sufere oameni nevinovați.Președintele Senatului a adăugat că o astfel de măsură trebuie analizată dacă este oportună sau nu. "Nu s-a discutat subiectul (unei ordonanțe de urgență privind amnistia și grațierea - n.r.). Cred că a fost aruncat în presă pe anumite canale, nu e prima oară când se întâmplă şi atunci văd că foarte mulţi muşcă la subiect şi subiectul se umflă. Am fost şi astăzi întrebat dar nu am făcut declaraţii publice pentru că eram îmbrăcat nepotrivit. E un subiect care îi pasionează pe foarte mulţi. Să nu credeţi cumva că vreau să închid subiectul. Nu vreau să credeţi că mi-e teamă sau mă jenez să discut acest subiect. Primul lucru pe care vreau să îl remarc este cel că această idee a unei amnistii şi a unei graţierii nu ar fi de neconceput. S-a mai făcut în România, ultima dată cu foarte mulţi ani în urmă”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu la TVR.