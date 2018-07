Orban, despre discuția Dăncilă-Juncker: Nu înțelege că sesizarea nu e doar pentru înaltă trădare

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la faputl că premierul Viorica Dăncilă i-a spus președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre plângerea penală de înaltă trădare, că aceasta nu înțelege că sesizarea sa viza mai multe aspecte, potrivit Mediafax.

"Am înțeles că doamna Dăncilă i s-a plâns lui Jean-Claude Juncker de faptul că eu am făcut sesizarea. Prespun că președintele Comisiei Europene a fost foarte interesat de acest subiect. Ceea ce nu înțelege doamna Dăncilă e că eu nu am făcut sesizarea doar pentru înaltă trădare. Am făcut sesizarea și pe divulgare de informații secret de stat, pe uzurparea funcției și pentru refuzul de a ne informa. Iar apropo de trădare, iertați-mă dar cum altfel să califici că pentru interesele lui Dragnea, tu sacrifici interesele oamenilor, o relație diplomatică pe care o ai de zeci de ani cu o țară. Nu decid eu dacă cineva e vinovat. Am simțit nevoia să fac sesizarea. Noi ne-am stricat relația cu foarte multe țări. Noi am avut relații privilegiate cu Israelul și cu mai multe țări arabe. Sunt niște lucruri în care nu poți să intri cu bocancii pentru că ești tu Dragnea", a afirmat președintele PNL, Ludovic Orban, joi seară, într-o emisiune difuzată de Realitatea Tv.

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat că președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans, au fost foarte mirați că acuzația de înaltă trădare împotriva șefului Executivului este asociată unui act diplomatic.

Chestionată, într-un interviu acordat postului Antena 3, dacă la întrevederea de la Bruxelles cu Jean-Claude Juncker și Frans Timmermans a fost abordat și subiectul plângerii penale pentru înaltă trădare făcut de liderul PNL, Ludovic Orban, premierul Dăncilă a răspuns afirmativ.

"Da. Am atins acest subiect. Am reiterat faptul că pentru mine și pentru multi români este de neexplicat. Înalta trădare este asociată unui act diplomatic cu un stat cu care avem parteneriat strategic. Au fost foarte mirați de acest lucru. Am informat, pentru că nu vreau ca să ajungă la Bruxelles informații denaturare. Am spus că nu mă tem de cercetările care se vor face, de lucrurile care vor fi cerute pentru a eludica acest subiect. Îmi doresc să se elucideze acest subiect, dar în același timp acest lucru cred că nu a făcut bine României. Și mi s-a întărit această convingere și în urma discuțiilor pe care le-am avut", a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă, într-un interviu pentru postul Antena 3.

Premierul Viorica Dăncilă a efectuat, marți, o vizită la Bruxelles unde a avut o întrevedere și cu președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans.

În urmă cu câteva luni Executivul a anunţat intenţia de a muta ambasada României din Israel. Ulterior, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a făcut o plângere penală, în care i-a acuzat pe Liviu Dragnea şi pe premierul Viorica Dăncilă de „difuzarea de informaţii cu caracter secret, uzurparea de funcţie şi refuzul de informare a Preşedintelui României" în cazul memorandumului MAE privind mutarea Ambasadei Israelului, potrivit Mediafax.

Dragnea nu mai are motiv de suspendare. Părerea mea e că va fi omorât de colegii lui