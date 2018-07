CE: Juncker a încurajat-o pe Dăncilă să lucreze pentru revenirea la un discurs politic normal în România

President Juncker encouraged the Prime Minister to work in favour of a return to a normal political discourse in the country, namely in view of the presidency”.





La rândul său, Guvernul de la București a transmis că Dăncilă „a prezentat ultimele evoluții în ceea ce privește reforma și modificările din sistemul judiciar și a arătat ca finalizarea MCV rămânere un obiectiv important pe agenda guvernamentală”.



De asemenea, Guvernul a pus accentul pe viitorul buget multianual al UE 2021-2027.



„Prim-ministrul Viorica Dăncilă a arătat disponibilitatea deplină a României pentru canalizarea eforturilor viitoarei Preşedinţii române a Consiliului UE în direcția asigurării unui progres substanțial în viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027, dosar de importanță majoră pentru Uniune.



Totodată, a subliniat importanţa menţinerii unei abordări a Comisiei Europene în sensul unor propuneri privind viitorul Cadru Financiar, care să asigure faptul că politica de coeziune și politica agricolă comună rămân principalele politici investiționale ale Uniunii, evidențiind, în context, așteptarea ca rolul important al acestora să fie reflectat corespunzător în nivelul alocărilor aferente acestora”, a mai trasmis Guvernul referitor la întâlnirea Vioricăi Dăncilă cu Juncker, Timmermans și Crețu.



Viorica Dăncilă s-a deplasat marți la Bruxelles, unde a avut o întâlnire cu președintele CE, Jean Claude Juncker, la care au participat și prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans, responsabil de justiție și statul de drept, precum și comisarul european pentru politică regională Corina Crețu.„Președintele Juncker și doamna Dăncilă s-au concentrat pe discuția asupra pregătirii Președinției române a Consiliului UE din în prima jumătate a anului 2019, care va veni într-un moment important pentru Uniunea Europeană. De asemenea, ei au discutat propunerea Comisiei privind bugetul UE, îmbunătățiri privind fondurile structurale și politica economică. (...) Președintele Juncker l-a încurajat pe prim-ministru să acționeze în favoarea revenirii la un discurs politic normal în țară, mai ales în perspectiva Președinției Consiliului UE”, a declarat, pentru HotNews.ro, Christian Wigand, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.A fost abordată și tema justiției, iar Juncker i-a spus lui Dăncilă că este esențial ca România să nu facă pași înapoi după progresul reușit în domeniu.„În ceea ce privește Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) pe justiție, președintele Juncker a subliniat că Comisia continuă să monitorizeze evoluțiile din țară și a insistat asupra faptului că este esențial să nu se renunțe la progresele înregistrate”, a mai spus purtătorul de cuvânt al CE.„President Jean-Claude Juncker met today the Prime Minister of Romania, Ms Viorica Dăncilă. First Vice-President Timmermans and Commissioner Creţu also attended.President Juncker and Ms Dăncilă focused their discussion on the preparations for the Romanian Presidency of the Council in the first half of 2019, which will come at an important moment for the Union. They also discussed the Commission's EU budget proposal, improvements in EU structural funds support and economic policy.Regarding Romania's Cooperation and Verification Mechanism, President Juncker highlighted the Commission continues to monitor developments in the country and insisted that it is crucial not to backtrack on the progress that has been achieved.