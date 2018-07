Barna a invitat-o pe Kovesi în USR: "A fost un schimb de mesaje. A spus că se va retrage puțin, apoi vom putea vorbi / Dacă partidul o va susţine, şi doamna Kovesi poate să fie candidat la prezidențiale"

"A fost un schimb de mesaje în care i-am transmis că se bucură in continuare de încrederea şi de sprijinul nostru. I-am spus, de asemenea, că USR are uşile deschise pentru domnia sa în măsura în care va considera necesar să intre în politică şi i-am spus asta pentru că Laura Codruţa Kovesi este un simbol al luptei anticorupţie. USR este angrenat la propriu cu toate resursele în această luptă de susţinere a statului de drept şi, în măsura in care doamna Kovesi va dori să intre în politică, considerăm că ar putea să fie un membru foarte valoros al partidului nostru şi ar putea să aducă acea parte de Românie decentă, să avem un stat in care un condamnat penal care fură bani de la copii şi îşi plăteşte oamenii de la partid nu conduce statul," a declarat Dan Barna."Am primit un mesaj de mulţumire în care a apreciat cumva suportul nostru şi a spus că pentru perioada următoare se va retrage puţin, neavând concediu de 5 ani, după care vom putea să stăm de vorbă în perioada următoare. I-am spus că respectăm anunţul şi decizia de a rămâne procuror în perioada următoare şi orice decizie privind implicarea politică şi paşii următori aparţin exclusiv doamnei Kovesi. Nu se pune problema de refuz în acest moment pentru că oferta mea a fost aceea de a-i spune că uşile USR sunt deschise şi de a o invita în partidul nostru. Dincolo de asta, evident că viitorul va decide. E nevoie de o solidaritate şi de unitate a forţelor care vor un stat european şi un stat democratic", a spus el în continuare.Întrebat ce poziție îi oferă în partid fostei șefe a DNA, Barna a răspuns: "Nu se pune problema de poziţii în acest moment, deocamdată doamna Kovesi a anuţat că rămâne procuror."Întrebat de asemenea dacă ar putea să o susțină la prezidențiale, liderul USR a răspuns: "USR este un partid pe bune democratic şi orice membru care îşi doreşte să candideze pentru o poziţie, poate să facă lucru ăsta. Dacă partidul o va susţine, şi doamna Kovesi ca şi oricine altcineva poate să fie un candidat al partidului nostru. Ar putea să fie o opţiune pentru România, pentru că dna Kovesi a dovedit în toată această perioadă că există posiblitatea ca un o să lupte în mod real pentru justiţie şi, da, achitările tocmai arată acest lucru - că justiţia funcţionează şi că nu avem încă un stat de Dragnea, în care instituţiile sunt cabinetul său de avocatură personal sau din perioada evului mediu pentru că, după codul administrativ aprobat aseară practic ceea ce se întâmplă este că instituţiile locale devin adevărate feude în care primarii sunt micii boiernaşi locali.""Nu suntem la acest tip de decizie", a mai afirmat Barna, întrebat pe cine preferă între Dacian Cioloș și Kovesi. "Am anunţat - USR va avea un candidat propriu, care va fi acesta, vom vedea îm perioada următoare, avem o colaborare foarte bună cu colegii de la Romania 100 Dacian Cioloş şi lucrăm activ şi asumat în a crea o alternativă consistentă şi valoroasă pentru România care să funcţioneze" a mai spus el.