Consiliul Național al PNL va avea loc pe 4 august: se decid criteriile și procedura pentru europarlamentare. Plus: posibilă schimbare de statut privind demiterea șefilor de filiale

În prezent, procedura din Statut prevede că un lider de organizație este demis cu votul a două treimi din membrii BPN, "în cazul încălcării grave a deciziilor partidului", iar intenția este să fie nevoie doar de jumătate plus unu - majoritate simplă - pentru acest lucru.O modificare de statut are nevoie de votul a jumătate plus unul din membrii CN.În privința alegerilor europarlamentare, se vehiculează deja o listă posibilă de candidați, Orban fiind el însuși o opțiune, afirmând că nu s-a decis încă, dar că sunt colegi care i-au cerut acest lucru. Pe listă ar urma să se regăaseasca actualii eurodeputați Siegfried Mureșan (venit recent de la PMP), Daniel Buda, Marian Jean-Marinescu și Cristian Bușoi. Și actualii primari Mircea Hava sau Gheorghe Falcă sunt vehiculați, dar și fostul lider PDL Vasile Blaga, în cazul în care va primi decizie definitivă de achitare. Același lucru este valabil și în cazul lui Dan Motreanu, achitat în primă instanță.PNL mizează pe minimum 7 mandate de europarlamentari, potrivit unor surse liberale.”În măsura în care vor considera oportună, candidatura unor membri PNL precum Mircea Hava, Gheorghe Falcă sau Vasile Blaga ar fi justificată de profilul şi experienţa lor politică şi administrativă” spunea PNL într-un drept la replică transmis agenției Mediafax.“E o selecţie destul de riguroasă. Nu poţi să trimiţi pe oricine în Parlamentul European. Noi ca partid trebuie să trimitem oameni care să aibă capacitatea să se bată pentru interesele Românei, pentru că deciziile la nivelul UE pot să te avantajeze sau pot să te dezavantajeze. Aici vor conta experienţa politică, o oarecare experienţă administrativă, experienţa în materie de relaţii internaţionale, stăpânirea unei anumite competenţe”, a declarat Orban luna trecută, la Realitatea TV.