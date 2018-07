Prima reacție a lui Dragnea după revocarea lui Kovesi. „Nu-i o victorie pentru nimeni. Bucuria va fi când această țară se va elibera”

Liviu Dragnea a comentat că „bucuria va fi când această țară se va elibera”. „Când va fi asta, cine va fi în viață atunci, nu am de unde să știu. Eu sper că combaterea corupției să aibă loc într-un mod eficient și în primul rând să aibă în vedere respectarea legilor și procedurilor”, a mai spus șeful PSD.Liviu Dragnea a comentat, totodată, că decizia lui Klaus Iohannis nu a fost „un demers sincer”.„Dacă voia sa ia această decizie de la început, nu-l oprea nimeni. Probabil au intervenit alte presiuni de natură personală, calcule personale, din moment ce nu a făcut-o atunci înseamnă că s-a întâmplat ceva pe parcurs”, a spus liderul PSD.Dragnea a precizat că suspendarea președintelui rămâne un subiect deschis.„Dacă vom lua această decizie o s-o prezentăm atunci. Sigur că e o discuție serioasă pe care trebuie să o purtăm foarte așezat pentru că este un demers foarte serios. Nu e un demers în joacă, dar din păcate președintele arată demult că nu respect Constituția, nu-și respect atribuțiile, nu mai are puterea să fie un președinte deasupra partidelor, fără interese partinice, care să fie un mediator între puterile statului", a mai spus liderul PSD.