UPDATE Decizii la PNL: Viorel Cataramă a fost exclus din partid. Liderul PNL Maramureș care cerea evaluarea lui Orban, sancționat / Orban: Am aplicat Statutul

De asemenea, a fost propusă și demiterea Claudiei Benchescu, soția lui Mihai Voicu - cel aflat în "tabăra" anti-Orban - din fruntea Cluburilor Studențești Liberale, reproșându-i-se faptul că are vârsta de 32 de ani și o plecare a sa era așteptată. Această propunere a trecut în BEX cu unanimitate de voturi.Propunerile au fost făcute în ședință chiar de către Orban."Avem un Statut, am aplicat Statutul. Cine are de exprimat puncte de vedere are cadrul partidului la dispoziţie, eu am permis, ba chiar am încurajat exprimarea de puncte de vedere în interiorul partidului. Pentru cine vorbeşte în afara partidului, cine nu respectă deciziile partidului, cine se duce şi transmite informaţii negative despre PNL în mass-media voi aplica prevederile statutare," a declarat Orban ulterior."Este o decizie care este luată cu încălcarea prevederilor statutare. Eu nu am fost convocat la această şedinţă, nu am ştiut de acest lucru. Nu este de competenţa Biroului Executiv să mă sancţioneze. Sunt mai multe lucruri. În momentul în care voi afla, voi vedea cum voi acţiona', a afirmat Cataramă, pentru Agerpres.El a susţinut că o astfel de decizie aparţine filialei."Organismul care este în măsură să mă sancţioneze este filiala, Biroul filialei", a spus Cataramă.El a adăugat că nu a atacat prin declaraţiile sale nici partidul şi nici pe preşedintele PNL, Ludovic Orban."Nici vorbă. Eu nu am făcut decât să scot în evidenţă anumite greşeli care s-au făcut şi să propun soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii", a menţionat Cataramă.Ionel Bogdan a declarat că își asumă decizia și că va cere în continuare raport de activitate de la Orban."Am auzit și eu din presă, normal ar fi fost să fiu invitat la ședința BEx atunci când este pus în discutie numele meu. Niciun fel de probelmă, vom discuta in BPN. Eu ceea ce am solicitat voi solicita și in BPN", a spus Bogdan, adăugând ulterior că și în ședința de azi va cere ca Orban să prezinte un raport de activitate."Din punctul meu de vedere și al colegilor mei cu care m-am consultat, cred că trebuie să schimbăm strategia, PNL trebuie să devină un partid catalizator, să strângă dreapta în jurul său, de asemenea să fim pregătiți anul viitor pentru alegeri. Dacă ne vom izola singuri, cred că mergem într-o direcție greșită. Nu îi reproșez deocamdată nimic lui Ludovic Orban, ci reproșez lipsa de strategie pentru Biroul Executiv" a mai spus el.Cataramă i-a reproșat, într-o declarație pentru Mediafax, liderului PNL că a luat mai multe măsuri care au afectat în mod negativ partidul și că oricare dintre membrii partidului ar fi mai calificat pentru conducerea PNL decăt Orban."Consider că oricare din membrii partidului este mai calificat decât domnul Orban să conducă partidul. Aş enumera principalele greşeli care au dus la situaţia prezentă: modul defectuos în care s-a acţionat la demisia Guvernului Tudose, când PNL nu i-a dat, prin neprezentarea unui candidat, nu i-a dat posibilitatea preşedintelui să dea Opoziţiei să formeze un nou guvern. Apoi limbajul inadecvat la adresa PSD, fără a propune nicio măsură alternativă, niciun program alternativ. A treia chestiune este atitudinea pro justiţie, percepută de opinia publică uneori chiar isterică şi nesinceră ca urmare a situaţiei personale a lui Ludovic Orban", a mai spus Viorel Cataramă, potrivit Mediafax.Totodată, liderul PNL sector 2 i-a reproşat lui Orban "modul în care a gestionat ultima moţiune de cenzură când toate forţele politice parlamentare care ar putea forma o alternativă la PSD au declarat la unison că Orban e o persoană neprezentabilă şi atât timp cât conduce partidul nu este posibilă o coaliţie parlamentară".La rândul său, liderul PNL Ionel Bogdan afirma, pe 29 iunie, că "ultimele evenimente politice impun o analiză serioasă în interiorul partidului a rezultatelor echipei de conducere a PNL", potrivit Adevărul."Consider că este absolut necesară convocarea unui Birou Permanent Naţional al partidului, în cadrul căruia să fie prezentat un raport al activităţii Biroului Executiv Central şi al preşedintelui Ludovic Orban. PNL este în acest moment la limita încrederii românilor, nu oferă o alternativă credibilă şi trebuie să întărim acest partid în jurul valorilor liberalismului autentic. Cred că este necesar să arătăm oamenilor nu doar o viziune şi o ideologie, ci şi o formaţiune puternică care poate să reprezinte România şi românii. Avem nevoie de o analiză serioasă pentru a vedea care sunt cauzele care au făcut din PNL un partid incapabil să negocieze serios viitorul partidului şi al ţării. Iar după această analiză trebuie să trecem la fapte. Ne aşteaptă alegeri importante anul viitor şi în lipsa unor măsuri ferme riscăm să nu putem fi acea alternativă pe care o aşteaptă românii la această guvernare dezastruoasă. Principalul obiectiv trebuie să fie coalizarea tuturor partidelor de dreapta în jurul PNL, încă cel mai mare partid de opoziţie. Pentru a atinge acest obiectiv e nevoie să demonstrăm că avem strategie şi soluţii credibile, care pot mobiliza electoratul nostru şi îi pot convinge pe români să iasă la vot. Nu putem să mai fim în continuare o locomotivă cu aburi cu pretenţii de tren de mare viteză. De noi depinde să schimbăm această percepţie şi să devenim acel partid de care e nevoie în România. Românii aşteaptă de la noi soluţii viabile pentru ţară şi noi avem obligaţia de a le găsi şi de a le aplica. Doar prin măsuri ferme şi convingătoare putem recupera încrederea românilor în PNL. Trebuie să demonstrăm că noi suntem soluţia. Românii nu ne mai cred pe cuvânt şi aceasta este exclusiv vina noastră. O vină pe care trebuie să ne-o asumăm de la vârful partidului până la ultima organizaţie locală. Eu mi-o asum," a afirmat el, conform maramedia.ro.