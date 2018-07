Tensiune în PNL. Robu: „Orban nu trebuie să asculte de un grup restrâns care l-a îndrumat greșit. Discursul PNL e paralel cu cetățeanul”

Primarul liberal al Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat că discursul PNL este paralel cu cetățeanul și partidul trebuie să schimbe acest lucru, să-și definească doctrina și să manifeste o o identitate proprie. El a precizat că momentan nu este oportună schimbarea lui Ludovic Orban de la șefia PNL."Eu și la Congres am spus exact lucrul acesta că e timpul să ne manifestăm o identitate a noastră. Dacă ne-am pierdut-o, atunci să ne-o redefinim. Este într-adevăr o dezbinare. Orban a fost ales cu peste 80% din voturi. Eu nu am fost printre votanții lui. Acum consider că avem altceva de făcut decât să organizăm un Congres pentru schimbarea lui Orban. Nu s-a pus încă în discuție, dar sunt voci în acest sens. Eu cred că trebuie să clarificăm o mulțime de aspecte, v-am dat ca exemplu Codul adminsitrativ, să ne definim ce propunem noi electoratului, pentru că în scurt timp vin alegerile europarlamentare. Schimbarea lui Orban nu va schimba nimic. Trebuie susținut în continuare ca președinte, pentru că, dacă a fost ales cu peste 80% din voturi, asta înseamnă că a fost o persoană agreată, însă nu trebuie să asculte de un grup restrâns care l-a îndrumat greșit, după părerea mea. Simt că discursul PNL este paralel cu cetățeanul și acest lucru numai poate continua", a afirmat edilul orașului Timișoara, Nicolae Robu, sâmbătă într-o intervenție telefonică la Antena 3, potrivit Mediafax.Întrebat dacă a auzit că ar fi fost, săptămâna trecută, discuții între unii liberali cu președintele Klaus Iohannis, despre o posibilă schimbare din funcție a liderului PNL, Ludovic Orban, edilul Nicolae Robu a răspuns: "Nu știu absolut nimic. Eu m-am ocupat mai mult de administrație. La Timiș avem o colaborare excelentă, indiferent de proveniența PNL-PDL a membrilor noștri. Am avut niște mici tensiuni cu unii colegi, dar acum avem colegi în PDL cu care sunt apropriat".Primarul liberal din Timișoara, Nicolae Robu, a îndemnat vineri, într-o postare pe Facebook, liberalii la unitate, în condițiile în care au exista în ultima perioadă scandaluri interne și i-a recomandat președintelui PNL să lase parlamentarii să voteze Codul administrativ, reproșând conducerii formațiunii că nu a consultat primarii pe acest subiect. Potrivit unor surse din partid, mai mulți lideri liberali sunt nemulțumiți de actualul președinte și ar vrea schimbarea acestuia. Sursele citate susțin că Biroul Executiv de luni ar putea convoca Consiliul Național, iar în cadrul acestuia să se ceară organizarea unui congres pentru schimbarea conducerii. În discuție ar fi încă două nume pentru a prelua șefia PNL: Iulian Dumitrescu și Marian Petrache. În acest context, prim-vicepreşedintelui PNL Sector 2, Viorel Cataramă a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, că își va depune candidatura în cazul unui congres extraordinar în partid și îi reproșează actualului lider Ludovic Orban că a luat mai multe măsuri care au afectat în mod negativ partidul.