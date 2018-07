LIVETEXT / VIDEO Codul penal în Comisia Iordache - ziua abuzului în serviciu. Pragul propus de Ministerul Justiției: salariul minim pe economie, adică 1900 lei. Plus: cum propune redefinirea infracțiunii​

Ce propune MJ pentru modificarea articolului 297 privind abuzul în serviciu:



Ce prevede acum codul penal la art. 297:



Desfășurarea LIVE TEXT:



Cum este în prezent art. 269:



Principalele modificări votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR joi:



Iordache a declarat însă în repetate rânduri că susține o variantă fără prag, adică o redefinire a infracțiunii."Fapta funcționarului public, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea unor dispoziții exprese dintr-o lege, ordonanță de urgență sau ordonanță de guvern, în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă, sau afin până la gradul al II lea inclusiv, un folos patrimonial și prin aceasta cauzează o pagubă, certă și efectivă, mai mare decât echivalentul unui salariu minim pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei personae fizice sau juridice, vătămare constatată în mod definitiv prin act al organului competent, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 5 ani sau cu amendă."Art. 297 Abuzul în serviciu(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.Alte modificări care sunt așteptate: redefinirea infracțunii de grup infracțional organizat, abrogarea infracțiunii de neglijență în serviciu.La articolul 277, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Divulgarea, fără drept, de informaţii confidenţiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmează să se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, dacă prin aceasta poate fi îngreunată sau împiedicată urmărirea penală, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.(2) Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare în primă instanță a cauzei, de către un funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.(3) Dezvăluirea, fără drept, de informaţii dintr-o cauză penală, atunci când această interdicţie este impusă de legea de procedură penală, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.La art. 269, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:„(4) Nu constituie infracțiunea prevăzută la alin. (1) următoarele:a) emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative;b) pronunțarea sau dispunerea soluțiilor sau măsurilor de către organele judiciare în cauzele cu care acestea sunt învestite,c) mărturia depusă în cadrul unor proceduri judiciare ori modalitatea de efectuare a unor expertize în cauze judiciare.”Favorizarea făptuitorului(1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.(2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită de autor.(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte."La articolul 257, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.Plus s-a introdus "militar" la art. 4, la propunerea PSD:4) Faptele prevăzute la alin. (1)-(3) comise asupra unui polițist, jandarm sau militar, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedeapsa cu închisoarea prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite sa majorează cu jumătate.Scandal în comisie, după ce Cătălin Predoiu l-a criticat pe ministrul Tudorel Toader că se "spală pe mâini" de acest proiect și nu vine în comisie. Se prelungesc discuțiile, până la urmă Iordache sistează discuțiile și se intră pe articole.Eugen Nicolicea către Stelian Ion: "Dumneavoastră faceți pe poștașul, faceți pe DJ-ul, pe cameramanul, numai pe deputatul nu." Stelian Ion: "Măcar nu fac pe ticălosul, asta este esențial.""Cum e posibil să ne transmită propunerea MJ cu 10 minute înainte de începerea ședinței? S-a ținut în sertar acest text pentru a nu ieși cu zecile de mii oameni în stradă. Fără nicio argumentare, nimic, în ce bază a modificat acest articol. La televizuni nu ne-a spus decât de prag, nu ne-a spus că redefinește întreaga infracțuni. După ce veți vota zeci mii de români își vor face bagajele să plece din țară."Ședința întârzie, ar fi trebuit să înceapă la ora 10.30.**** Sporul de pedeapsă la concursul de infracțiuni poate fi de maxim 3 ani adăugat la pedeapsa cea mai grea; în prezent, acesta este calculat ca o treime din totalul celorlalte pedepse, care se adaugă la pedepsa cea mai grea (art. 39)* Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se supendă și pedepsele accesorii, precum interzicerea de a ocupa o funcție publică (art. 65)* Achitarea integrală a prejudiciului în cazul unei serii întregi de infracțiuni, printre care și cele de corupție sau asimilate celor de coruție, vor constitui circumstanță atenuantă. În prezent, acestea sunt exceptate. Vor fi în continuare exceptate următoarele infracțiuni: tâlhărie, piraterie, furt calificat, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice. (art. 75)* S-au redus fracțiile impuse pentru liberarea condiționată (art. 100), printre modificări:- Pentru pedeapsa cu închisoarea mai mică de 10 ani se poate aplica liberarea condiționată dacă s-a executat jumătate din pedeapsă în loc de două treimi cum este în prezent.- Pentru condamnații care au peste 60 de ani se impune executarea a doar o treime din pedeapsă, față de jumătate din ea cum este în prezent, în cazul pedepselor mai mici de 10 ani.* Confiscarea extinsă nu se mai supune pentru cazul infracțiunilor spălării de bani și constituirii de grup infracțional organizat (art. 112^1)* A fost scăzut termenul de prescripție pentru pedepsele între 10 și 20 de ani - va fi de 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani. În prezent există două termene diferite: 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani; 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani. (art. 154)* Prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut în art. 154 este depăşit cu încă jumătate (art. 155)* S-a eliminat o categorie întreagă din definiția funcționarului public - s-a abrogat alineatul 2 (art. 175). Ce prevedea: "este considerat funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public."* Obligativitatea aplicării deciziilor Curții Constituționale ca lege penală mai favorabilă (art. 173)* Fostul soț este considerat membru de familie, alături de soț, fără a se preciza un termen de desfacere a căsătoriei. (art. 177)