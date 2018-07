Premierul israelian Netanyahu ar fi amânat ședința comună de Guvern din România

Ulterior postării, jurnalistul Attila Somfalvi, a vorbit duminică seară la Antena 3 despre decizia luată de premierul israelian."Știrea a început să iasă ieri seară aici în Israel. Am primit o primă indicație că premierul israelian Netanyahu a anunțat Guvernul României că acea întâlnire care e plănuită de luni de zile și a fost chiar anunțată aproape în mod official de ministrul israelian al Turismului, care a vizitat România acum câteva săptămâni. Această vizită nu este anulată, ci este amânată. Când am încercat de la sursele mele din Ministerul de Externe israelian, care este condus de fapt de premierul israelian care este și ministrul de Externe, la început mi-au spus că habar nu au, nu au auzit nicio veste și nicio schimbare. Doar după câteva ore bune am primit o confirmare semi-oficială de la Ministerul de Externe israelian", a declarat jurnalistul Attila Somfalvi, duminică seară la Antena 3.Acesta a adăugat că a rămas surprins de această decizie a Guvernului israelian de a amână vizita și că motivul ar fi faptul că premierul Netanyahu va efectua în luna august o vizită în America Centrală."Sursele mi-au spus că se pare că premierul israelian Netanyahu a hotărât să amâne această întâlnire pentru că se poate ca în august să viziteze America Centrală. Am rămas un pic perplex pentru că acea vizită nu este încă nici oficială, nici publicată. Deci acea vizită în America Centrală nu ar putea sau nu ar trebui să vină în mod normal, în locul unei vizite a Guvernului israelian la București. Această vizită este plănuită de multe luni. Relația dintre Israel și România este foarte, foarte bună, așa că am rămas un pic șocat, pentru că am rămas cu mai multe semne de întrebare, decât cu răspunsuri, când am încercat să investighez această mișcare surpriză venită de la biroul prim-ministrului", a completat jurnalistul de la Ynet.co.il, la Antena 3.Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut, la 25 aprilie 2018, o întrevedere cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, în cadrul vizitei oficiale pe care o întreprinde în Statul Israel. În cadrul întrevederii, premierul israelian, Benjamin Netanyahu a salutat adoptarea de către Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei la Ierusalim.Ulterior intenției Executivului român de a muta ambasada României din Israel, președintele PNL, Ludovic Orban, a făcut o plângere penală, în care i-a acuzat pe Liviu Dragnea și pe premierul Viorica Dăncilă de „difuzarea de informații cu caracter secret, uzurparea de funcție și refuzul de informare a Președintelui României" în cazul memorandumului privind mutarea Ambasadei Israelului.Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a anunţat, marţi, că analiza care prezintă avantajele şi dezavantajele mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim va fi trimisă în această săptămână către Preşedinţie, Guvern şi Parlament. Întrebat ce concluzii prezintă analiza realizată de MAE, Meleşcanu a spus că "nu există concluzii există avantaje şi dezavantaje care vor trebuie să fie cântărite când se va lua decizia". Acesta a adăugat, referitor la posibile riscuri de securitate, că acestea "există" şi că este "unul din elemente care trebuie avut în vedere".