Kelemen îi răspunde lui Orban: „În loc să-şi asume eşecul moţiunii, face manelism politic”

, dar asta nu e negociere. De atâta vreme dl. Orban nu știe că UDMR are doar 30 de parlamentari, dânsul nu știe să calculeze, nu știe matematică. De fiecare dată, cu dl. Orban am luat-o pedagogic, explicându-i cât fac 2 plus 2, cât fac 152 plus 30, și mai departe cum mergem, dar văd că domnia sa nu înțelege nici aceste chestiuni simple”, a spus Kelemen.



Ludovic Orban a declarat duminică, la o conferință de presă susținută în Galați, că principalii vinovați pentru eșecul moțiunii de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă sunt parlamentarii UDMR.



„UDMR a fost factorul decisiv în nereușita acestei moțiuni. Eu cred că, dacă în dimineața în care au anunțat că nu participă la vot, cei de la UDMR spuneau că își lasă membrii să participe la ședință, votau cel puțin 50-60 de parlamentari UDMR moțiunea. Este mare nemulțumirea la adresa PSD și nu o spun din povești, ci din negocierile pe care le-am avut în ultimele trei săptămâni. Am vorbit cu numeroși parlamentari ai puterii, inclusiv starea de nemulțumire între parlamentarii UDMR este foarte mare. Minoritatea maghiară este mai nemulțumită de guvernarea Dragnea-Dăncilă decât românii, pentru că românii votează cu PSD pentru că au ochelari de cal. Provoacă o profundă nemulțumire în rândul cetățenilor români de etnie maghiară poziționarea UDMR alături de Dragnea și Dăncilă”, a spus Orban. Întrebat dacă UDMR și PSD au vorbit despre oficializarea limbii maghiare în România, Ludovic Orban a declarat că nu știe cu exactitate ce au negociat liderii celor două formațiuni politice: „Nu știm ce s-a negociat, doar ce s-a aflat pe surse, dar cu siguranță după discuțiile pe care le-am avut împreună, domnul Hunor s-a dus la domnul Dragnea. Nu știm ce au discutat dar, probabil, domnul Dragnea le-a promis lucruri pe care eu nu le-aș fi promis niciodată. Sunt lucururi care nu pot fi negociate”, a spus Orban.

”Văd că dl. Ludovic Orban insistă pe acest subiect, a intrat pe scenă prost, brutal, cu fabulații și nu are un regizor care să îi atragă atenția că e bine să lași loc de bună ziua, că peste 5 - 6 luni va veni iar să ceară cele 60 de voturi inexistente ale UDMR. Dar dacă nu lași loc de bună ziua va fi greu în perspectivă. Dar să o luăm pedagogic, UDMR are 30 de voturi și nu știu ce înțelege dl. Orban prin negociere. Îl rog să citească ce scrie în DEX despre negociere, că dacă așa a negociat cu parlamentarii PSD cum a negociat și cu mine și cu alții, nu mă mir că nimeni nu vrea să colaboreze cu el, nu este nicio surpriză”, a declarat, duminică seara, pentru Mediafax, Kelemen Hunor.Liderul maghiar a adăugat că are o singură concluzie la tot ceea ce se întâmplă: ”e vorba de manelism politic curat ce face dl. Orban și noi nu putem coborî la nivelul manelismului politic”. În opinia lui Kelemen, Orban ar trebui să îşi asume eșecul moțiunii, în loc să dea vina pe UDMR. ”Mai bine își asumă dl. Orban eșecul moțiunii, asta e viața, se întâmplă oricui, nu e o catastrofă, nu să dai vina pe UDMR, să nu știi să faci calcule, să nu poți să spui ce ai negociat, cu cine ai negociat. Cu mine nu a negociat, nici cu alții, poate a băut o cafea și cu alții și a zis