Gabriel Oprea: În cazul în care Victor Ponta câştiga alegerile prezidenţiale din 2014, mi-a propus să preiau conducerea SRI

“Da. În cazul în care Victor Ponta câştiga alegerile (prezidenţiale din 2014 - n.r.), mi-a propus să preiau SRI", a spus Gabriel Oprea.El a argumentat că lucra cu domeniul securităţii naţionale şi că a ajutat mult oamenii, mult de tot, militarii din MapN, jandarmi, pompieri, cei din serviciile speciale."De aceea oamenii aceştia ţin la noi”, a adăugat Gabriel Oprea."Reconstruim (UNPR - n.r.). Adunăm oastea, am dat semnalul. În anul 2015 eu aveam 32% în încrederea populaţiei, UNPR peste 10% şi aveam peste 500.000 de membri de partid. De când am început să sprijin realmente UNPR, s-au întors, aveam peste 100.000 de membri de partid şi aşteaptă semnalul să vină înapoi. În primul rând, avem foarte mulţi patrioţi. Aici, de fapt, este chemarea noastră. În anul Centenarului să revină înapoi membrii de partid pe care i-am avut. Sunt 3-400.000 de oameni care nu mai fac politică. Aşteptăm în anul Centenarului să vină românii patrioţi. În Guvernul Ponta am ajutat foarte mult pe toţi românii (…) m-am bătut, ca ministrul de Interne şi ca vicepremier pe securitate naţională pentru militari, pentru poliţişti, jandarmi, pompieri, poliţişti de frontieră atât pentru activi, cât şi pentru rezervişti. Aşteptăm să vină activii să ne vadă proiectele, să ne urmărească şi să ne voteze, şi rezerviştii să vină în partid", a spus Gabriel Oprea.Oprea a spus că are datoria morală de a susţine UNPR şi afirmă că este un dezechilibru între Palatul Victoria şi Cotroceni, iar în anul Centenarului trebuie să vorbim mai mult despre România.“Am datoria morală să sprijin UNPR, un partid serios, un partid care întotdeauna s-a ţinut de cuvânt, un partid care a guvernat şi cu dreapta, şi cu stânga, niciodată nu şi-a înşelat partenerul, niciodată nu a dat jos un Guvern din care a făcut parte şi întotdeauna l-a spirjinit pe preşedintele României, mai ales în problemle de siguranţă naţională. (…) Văd un dezechilibru, nu mai este echilibru. Trebuie echilibru între Palatul Victoria şi Cotroceni şi trebuie să vorbim mai puţin şi de stânga, şi de dreapta. Cred că în anul Centenarului trebuie să vorbim mai mult despre România”, a mai spus acesta.Întrebat dacă UNPR va fuziona cu Mişcarea Pro România, formaţiunea condusă de fostul premier Victor Ponta, acesta a afirmat: "Nimeni în politică nu te întreabă de sănătate sau nu vrea să se alieze dacă nu demonstrezi ceva. Vom demonstra că reconstruim partidul. Vom participa la alegerile europarlamentare, vom intra în Parlamentul European, vom sprijini cel mai bun candidat pentru România la alegerile prezidenţiale şi vom avea un cuvânt de spus".