Kelemen Hunor, despre Ludovic Orban: A pierdut contactul cu realitatea. Să o schimbi pe Dăncilă cu el nu e o afacere

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, că moțiunea de cenzură ar fi trecut dacă ar fi fost votată de UDMR, pentru că mulți parlamentari PSD nemulţumiţi ar fi fost dispuși să voteze, însă odată cu anunţul lui Kelemen Hunor, aceștia nu au mai avut curajul.

Kelemen Hunor a declarat vineri, corespondentului Mediafax, că afirmația liderului PNL conform căreia, dacă UDMR vota motiunea de cenzură, atunci unii din PSD ar fi prins curaj, înseamnă "o fractură de logică foarte puternică"."Se pare că domnul Orban a pierdut orice contact cu realitatea și orice simț al ridicolului. Această declarație, cum că din cauza noastră a picat moțiunea, e total lipsită de inteligență. Încă o dată spun că dacă adăugăm la 166 de voturi încă 30 tot nu ar fi ajuns. Pentru domnul Orban, după atâta școală făcută, ar trebui să fie foarte clar că până la 233 mai sunt 30 și ceva de voturi. Matematica e aceeași pentru toți. Pe de altă parte, să spui că dacă UDMR vota motiunea de cenzură, atunci unii din PSD ar fi prins curaj, înseamnă iarăși că ai o fractură de logică foarte puternică. Pentru mine ar fi foarte măgulitor să îmi spună cineva că dacă eu votez, ăștia prind curaj și vor zbura către Orban. Nu poți să vii să faci această declarație și să și crezi ce spui. Domnul Orban se aude când vorbește sau nu prea?", a spus Kelemen.Acesta a susținut că nu își dă seama de ce face Orban astfel de afirmații, fiind de părere că e foarte contraproductiv să dai tot timpul vina pe UDMR.”De nu știu câți ani dacă ceva nu-i iese unuia sau altuia în politica românească, vinovați sunt cei de la UDMR. Bine, frate, e ok, dar tu ce ai făcut în acești ani? Nu mi-a dat niciun răspuns satisfăcător, nici măcar convingător la acele întrebări despre care noi vorbeam de o lună de zile: premier, program de guvernare, miniștri, majoritate. Chiar mi-a recunoscut că nu are majoritate și mi-a zis că s-ar putea să fie un premier de la PNL sau un premier agreat de PNL sau un guvern de uniune națională cu un premier stabilit ulterior. Ăsta a fost singurul răspuns. Oricând se poate un guvern mai bun decât guvernul actual”, a mai spus liderul UDMR.Acesta le-a reproșat liberalilor atacarea anumitor proiecte la Curtea Constituțională.”De fapt, noi nu am discutat nici de prag, nici de limba maternă, de nimic. Să o schimbi pe Dăncilă cu Orban nu cred că e o mare afacere”, a conchis Kelemen Hunor."Dacă UDMR ar fi votat moţiunea de cenzură, moţiunea de cenzură ar fi trecut. Vă spun 100%. Există un grup mare de nemulţumiţi în PSD, care e mai mare de 30 de voturi, am şi discutat cu foarte mulţi parlamentari PSD în perioada asta care sunt nemulţumiţi, dar probabil odată cu anunţul UDMR-ului nu au mai avut curajul să îşi exprime votul, considerând că dacă UDMR nu votează nu exista (o şansă-n.r). Domnul Kelemen Hunor ar trebui mai bine să se ducă să vorbească cu cetăţenii români de etnie maghiară, care sunt nemulţumiţi în proporţie de 80% de actualul Guvern şi care nu înţeleg de ce UDMR, care teoretic ar trebui să îi reprezinte în parlamentul României, se încăpăţânează să menţină la putere acest sistem de guvern care face un rău imens şi cetăţenilor români de etnie maghiară din România", a afirmat președintele PNL, Ludovic Orban, la Parlament.