LIVEVIDEO Au început dezbaterile la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Dăncilă: „Am parcurs  textul moțiunii și sunt dezamăgită. Mistificați realitatea” / Din sală se strigă „Demisia! Demisia!”

UPDATE 14:21 În timp ce moțiunea este citită în plen, Victor Ponta anunță eșecul demersului inițiat de liberali. „Eșecul de azi la moțiune se datorează domnului Orban care a greșit la negocieri”, a declarat el.



„Din toamnă vom încerca să construim noi o alternativă alături de parlamentari sociala-democrați. Dacă dl Orban și PNL au greșit și au eșuat azi, sper că noi în toamnă vom reuși cu o construcția social-democrată, liberal-democrată Modul în care s-a pornit cu moțiunea a fost total greșit”, a spus Ponta.





UPDATE 14:24 Liberalii au adus mai multe cutii cu semnături în favoarea Pilonului II de pensii pe care scrie „Luptăm până la capăt” și le-au pus în locul urnei de votare. USR-iștii împart trandafiri albi doamnelor din PSD și ALDE și scrisori cu motive pentru care să voteze moțiunea





- Asistăm la o sarabandă a declarațiilor.

Parlamentul dezbate moțiunea de cenzură depusă de PNL împotriva Guvernului Dăncilă. Ședința este condusă de Gabriel Vlase, propus de președintele Iohannis la șefia SIE. Dezbaterile vor dura 79 de minute.Din sală se trigă „Ura! Ura!” de fiecare dată când Viorica Dăncilă prezintă realizările Guvernului.Premierul Dăncilă își continuă discursul, criticând opoziția. „Oriunde ai pune degetul pe text dai peste o minciună și o dezinformare”- Vă prezint 10 exemple de minciuni. Prima dezinformare este și cea mai gravă: insinuarea că nu mai sunt bani de pensii, însoțită de așa zisa naționalizare a Pilonului II. Vă atrag atenția că pentru pensionari nu e o joacă să afirmați că nu mai sunt bani pentru plata pensiilor. Este o minciună iresponsabilă. V-ați făcut o dată de râs. Cât mai vreți să persistați în acestă minciună? Mai sunt câteva zile și intră în vigoare majorarea punctului de pensie. Tot de la 1 iulie se majorează la 640 lei pensia minimă. Cât sunteți de rezistenți când vine vorba de veniturile pensionarilor. La fel de iresponsabilă este și zvonistica privind Pilonul II.- Nu s-a pus problema desființării sau naționalizării. Dar vrem ca administratorii privați să fie într-un mediu concurențial real.- A doua dezimformare este despre așa zisele evoluții negative din economie. O astfele de denaturare a adevărului o găsesc în textul moțiunii. Este incredibil. Uitati-vă în istoria recentă, primul an în care veniturile au crescut când economia a crescut a fost 2016. În această guvernare România a devenit tigrul Europei.- A treia dezinformare. Inflația de 5.4%Din sală se strigă „Demisia! Demisia!”- Am parcurs cu atenție textul moțiunii și sunt dezamăgită. Am sperat să fim avertizați, corectați. Nu m-am așteptat ca întreaga moțiune să fie o înșiruire de falsuri.- Mistificați realitatea pentru a vă servi propriile interese politice.- V-ați legat de aspectul fizic, de coafura adversarilor politici.- Este foarte multă aroganță în discursul dumneavoastră. Românii s-au săturat de scandal.- În 2020, românii vor trage linia și vor surprinde corect esența lucrurilor când vor merge la vot. Ecuația e simplă: dvs. ați tăiat, noi am majorat pensiile și salariile.Liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, sunt în biroul lui Dragnea, de la Camera Deputaților, în timp ce în plen se citește moțiunea de cenzură.Nu a fost niciodată un secret că dna Dăncilă îndeplinește formal funcția de premier. Adevăratul prim-ministru este Liviu Dragnea.- 2018 este al doilea an în care banii pentru investiții sunt sacrificați. Cum să facă investiții când banii nu ajung pentru plata pensiilor și salariilor.- Politica fiscală a fost făcută franjuri. Guvernul anunță marea modificare a Codului Fiscal.- Actul de guvernare a fost deturnat. Ați îndepărtat actul de justișie de principiile constituționale și încercați să creați o castă de cetățeni mai presus de lege. Puteți să păcăliți câțiva oameni tot timpul.- Măsura incapacității Guvernului PSD-ALDE a fost pasarea cartofului fierbinte parlamentului, cum este cazul si al Codului Administrativ. Ați politizat administrația publică pe toate palierele. Ați pus cruce profesionalizării personalului din administrație.