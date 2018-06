Codul administrativ a fost întors de la votul final la comisia specială parlamentară, cu câteva ore înainte de moțiunea de cenzură. USR: "Probabil noi promisiuni făcute UDMR-ului de către PSD"

Propunerea de retrimitere la comisia a aparținut grupului PSD. Comisia are ședința chiar astăzi, de la ora 13.00, potrivit senatorului USR Florina Presadă, membru în comisie."Chiar acum am aflat, Codul Administrativ a fost retrimis din plenul Camerei Deputatilor la Comisia specială!! Probabil noi promisiuni făcute UDMRului de către PSD. Am primit şi convocarea la Comisia Specială pentru azi la 13:00. Voi transmite live această ședință. Dacă cetățenii nu sunt lăsați să participe la ședințe, atunci USR aduce ședința în fața oamenilor", a scris Presadă pe Facebook.Printre prevederile acestui cod administrativ se numără și acordarea de pensii speciale pentru aleșii locali.