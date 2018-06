Fotografia-avertisment pentru „camaradul Dragnea”, publicată de Ponta, înainte de moțiunea de cenzură. „Liviu Dragnea a luptat și luptă și azi să intre în grațiile acestor instituții”

Fostul premier îl avertizează pe șeful PSD „să nu paraziteze” discuția de la moțiunea de cenzură „cu acele minciuni stupide și propagandă sinistră a “luptei cu Statul Paralel”.„Nu a existat niciodată un “Stat Paralel” ci doar instituții ale Statului Român care au funcționat mai bine sau mai rău - iar Liviu Dragnea a luptat și lupta și azi să intre în grațiile acestor instituții și să negocieze cu acestea - iar atunci când nu le poate folosi în interesul sau le atacă sub denumirea de “Stat Paralel” ; dacă justiția l-a condamnat Dragnea înțelege că nu a “negociat” destul de bine cu “Statul”! Spre deosebire de George Maior sau Eduard Helvig ( care au obligația instituțională de a nu riposta la mizeriile lui Dragnea) eu am tăcut din respect față de Statul Român și din jenă de a “spală în public” rufele murdare ale “camaradului Liviu”!”, a scris Ponta pe Facebook.În final, fostul premier prezintă o „fotografie-avertisment” pentru Dragnea, în care șeful PSD apare împreună cu George Maior, Ponta susținând că are mai multe imagini de acest fel.„Așa că m-am decis să prezint o fotografie - avertisment pentru Dragnea ( știe el că mai am multe\uD83D\uDE21) / știu că va înțelege mesajul meu, știu că moare de frică celor de care a spus că nu îi este frică , și îi cer că mâine să ne lasesa discutăm în Parlament despre problemele guvernării fără să își mai pună Propagandă să ne intoxice cu marotă “Statului Paralel” !”, își încheie Ponta postarea.