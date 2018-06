Iohannis: Nu putem tolera ca cei vinovați de crime împotriva umanității să doarmă liniștiți / Politicienii care etalează eticheta de «deținuți politici» întinează memoria celor care s-au sacrificat pentru democrație

"Condamnarea ororilor comunismului și valorizarea rezistenței comuniste au fost angajamente pe care mi le-am asumat încă de la preluarea mandatului de Președinte al României. Nu întâmplător am ales să ofer prima decorație domnului Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, ca o recunoaștere a sacrificiului celor care au luptat pentru libertate. (...) În acest demers de cunoaștere și asumare a trecutului, este fundamentală sancționarea faptelor care au reprezentat un atac direct la adresa demnității umane. Constat însă că, în privința investigării crimelor comunismului, ne aflăm într-o situație de blocaj. Nu putem tolera ca cei vinovați de crime împotriva umanității să doarmă liniștiți. Instituțiile abilitate au obligația să acționeze imediat în acest sens", a declarat președintele Klaus Iohannis, potrivit Mediafax, în cadrul ceremoniei de decorare a unor foști deținuți politic, care a avut loc marți seară la Palatul Cotroceni.Șeful statului a adăugat că politicienii care se declară victime ale abuzurilor justiției, catalogându-se drept "condamnați" sau "deținuți politici", murdăresc memoria celor care s-au sacrificat pentru democrație și libertate."V-ați pus viața în slujba unui crez suprem – acela de a apăra, cu orice preț, valorile democratice și drepturile fundamentale. Ați fost supuși unor tratamente inumane, ați renunțat la familie, v-ați sacrificat libertatea pentru că ați crezut în viitorul democratic al acestei țări. V-ați împotrivit cu stoicism dictaturii, iar rezultatul luptei dumneavoastră se vede în parcursul democratic pe care România și l-a asumat după 1990. De aceea, politicienii care azi se declară victime ale abuzurilor justiției și etalează fără nicio urmă de bun-simț eticheta de «condamnați» sau «deținuți politici» ar trebui să nu mai întineze memoria dramelor prin care ați trecut cu atâta demnitate. Am susținut, în diferite rânduri, necesitatea prezervării memoriei naționale și importanța cultivării spiritului civic. În acest sens, memoria comunismului va putea fi pusă în valoare în cadrul unui Muzeu al Comunismului, proiect pe care îl susțin în continuare", le-a mai transmis Iohannis foștilor deținuți politici. La Palatul Cotroceni a avut loc marți seară o ceremonie de decorare a unor foști deținuți politic de către președintele Klaus Iohannis. Fostul președinte Ion Iliescu este pus sub acuzare în dosarul Revoluției pentru infracțiuni contra umanităţii comise în perioada 27-31 decembrie 1989.