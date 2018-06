Kelemen Hunor (UDMR): "Moțiunea de cenzură nu are voturile necesare să treacă "

"Am avut o întâlnire cu Ludovic Orban. Am discutat despre situația politică și am luat sistematic și matematic și am luat și am adunat la un loc ca să vadă toată lumea și el și eu. Maxim 194-195 de voturi dacaă nu ținem cont de nimic. Până la 233, mai sunt multe voturi lipsă. În acest moment, Opoziţia, completată eventual cu o parte dintre minorităţi, nu are şanse să dărâme Guvernul. Am discutat un pic şi despre dacă ar fi, ce s-ar întâmpla după. Sunt 3-4 variante prezentate de Ludovic Orban, de ieşire dintr-o situaţie care eventual după căderea Guvernului ar trebui rezolvată şi cu asta am şi terminat discuţia.





Toate calculele duc spre un singur rezultat. În acest moment, cei care au iniţiat moţiunea de cenzură nu au voturile necesare pentru a dărâma Guvernul. Fără PSD, fără ALDE, fără ruperea coaliţiei nu se poate dărâma, indiferent cine ce spune, pentru că cifrele nu mint. Cifrele sunt extrem de simple şi extrem de simplu e de făcut un calcul. Noi vom continua discuţiile şi în lunile care urmează, pentru că, până la urmă, e corect să discuţi, dar nu am putut să dăm un răspuns, pentru că noi mâine dimineaţă luăm o decizie - avem grupurile reunite şi acolo vom vota", a explicat liderul UDMR.







Kelemen Hunor, a mai spus că personal nu este mulțumit de toți miniștrii din Guvernul actual.