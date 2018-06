USR acuză un abuz, ca urmare a protestului din parlament de săptămâna trecută: Liderul deputaților PSD a propus o sancţionare colectivă - USR să nu mai aibă invitaţi în Parlament

Aceasta propunere a venit ca urmare a protestului care a avut loc săptămâna trecută în Parlament, lângă sala de plen, când circa 10 persoane care au intrat ca invitați ai celor de la USR au venit cu bannere și au scandat: "Cuib de hoţi şi mafioţi!", "DNA să vină să vă ia!", "Ruşine să vă fie!", "Viorica, fă ceva, Dragnea, dă-ţi demisia!"."Am terminat şedinţa Biroului permanent în care s-a întâmplat unul dintre cele mai amari abuzuri de care am auzit în istoria parlamentarismului românesc până acum şi anume: liderul de grup al PSD a propus o pedeapsă colectivă - a propus ca întreg grupul parlamentar USR să nu mai aibă voie să aibă invitaţi în Parlament. Deci, practic, este un abuz. A fost un scandal în şedinţă, în urma căruia domnul Florin Iordache a decis să amâne decizia pentru mâine', a afirmat Năsui, la Parlament.El a spus că USR a protestat pe motiv că Parlamentul este un loc public în care cetăţenii trebuie să aibă acces."Deocamdată, noi am protestat, aşteptăm să vedem mâine ce se va întâmpla, dar dorim să reamintim că Parlamentul este un loc public în care cetăţenii să aibă acces. Nu este normal ca clasa politică să fie într-un Olimp intangibil, detaşată de restul populaţiei", a punctat Năsui.Năsui a explicat că propunerea liderului (grupului - n.r.) PSD a fost ca USR să fie sancţionat ca grup. "Deci era o pedeapsă colectivă, îndreptată strict împotriva USR. Dânşii au spus doar că propun lucrul acesta acum, nu au precizat o dată anume. Dânşii consideră că faptul că unii oameni au venit şi au protestat aici e un lucru rău, pe care cetăţenii să nu aibă dreptul să îl facă. Am solicitat, în schimb, să facă o comisiei de anchetă şi pentru acei jurnalişti care au fost agresaţi de parlamentari PSD. Săptămâna trecută a fost un grup de parlamentari ai PSD care au îmbrâncit jurnalişti", a adăugat Năsui.Liderul deputaţilor USR a menţionat că a solicitat care este temeiul regulamentar pentru această propunere de sancţionare a grupului."A fost o discuţie, noi am combătut-o, am cerut temeiul regulamentar. Una este propunerea de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, alta este o pedeapsă colectivă făcută de Biroul permanent. Abuzul acesta colectiv, dacă este permis, se poate ajunge să se spună că parlamentarii USR nu mai au voie să intre în Parlament", a adăugat Năsui.