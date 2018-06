Strategia lui Dragnea pentru moțiunea de cenzură: „O să fim prezenți cât va fi necesar să se asigure cvorumul, dar nu vom vota”

„Nu sunt tensiuni în Coaliția de Guvernare. Am discutat despre moțiune. Am și votat procedura pe care o vom urma. O să fim prezenți cât va fi necesar să se asigure cvorumul, dar nu vom vota. (PNL -n.r.) Să-și asigure numărul de voturi, dacă tot au inițiat moțiunea”, a spus Dragnea.Moțiunea de cenzură "Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgenţă naţională!", depusă de PNL, USR și PMP, va fi citită luni în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului, dezbaterile și votul fiind programate pentru ședința de miercuri.PNL critică Exectivul pentru rata record a inflaţiei, de 5.4%, creşterea ROBOR şi tentativă de subordonare politică a magistraţilor. "Indicatorii statistici din acest an spun aproape totul despre incompetenţa vădită a acestui guvern! Guvernul Dăncilă poate fi numit, pe bună dreptate, guvernul scumpirilor! Inflaţia, adică ritmul de creştere a preţurilor de consum, a ajuns la 5,4%, fiind la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. (...) ROBOR, indicatorul de referinţă pentru dobânzile la creditele bancare, a ajuns la aproape 3%, adică la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, determinând creşteri importante ale ratelor bancare pentru tinerii care au credite. În unele cazuri ratele au ajuns să fie mai mari şi cu câteva sute de lei lunar", se arată în textul moţiunii de cenzură a PNL.Liberalii mai susţin că, din cauza măsurilor Cabinetului Dăncilă, datoria publică a statului român a ajuns la 100 de miliarde de lei, doar în anul 2016 România împrumutând peste 24 miliarde lei.