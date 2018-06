UPDATE Bădălău (PSD), despre adoptarea Codului penal: Am considerat în Comitetul Executiv al PSD că ordonanţa de urgenţă ar fi cea mai bună

El a negat că ar exista tensiuni în coaliţie, după poziţia de luni a liderului ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, care nu este de acord cu adoptarea unei OUG pe Codul penal."Nu, cu siguranţă nu există (n.r. - tensiuni în coaliţie), e părerea domnului preşedinte Tăriceanu pe care o respectăm. Noi am considerat la CExN că ordonanţa de urgenţă, aşa cum a fost dată şi de celelalte guvernări, respectiv de doamna ministru Prună, ar fi cea mai bună, ca să încheiem tensiunile sociale şi procedura aceasta. După cum ştiţi, Codul de procedură a trecut de Senat, cred că şi de Cameră. În acest moment, deci el în mod normal urmează procedura. (...) Nu e ideea mea, este o hotărâre a CExN. Discuţia a fost între asumare şi ordonanţă de urgenţă", a spus Bădălău, la Parlament.Întrebat dacă după anunţul lui Tăriceanu PSD bate în retragere cu acest proiect sau merge mai departe, senatorul a precizat: "Nu batem în retragere, pentru că public nu ne-am asumat aşa ceva. Am spus că vom găsi soluţia cea mai bună ca aceasta lege importantă să devină cât mai repede... În CEx s-au discutat foarte multe lucruri vizavi mai ales de vacanţa parlamentară. Şi în vacanţa parlamentară ştiţi foarte bine că noi îndrituim Guvernul la ordonanţe de urgenţă. N-am discutat cu domnul preşedinte Tăriceanu. Domnul Tăriceanu este un om matur, înţelept şi sunt convins că are explicaţie sau motivare. (...) În CExN s-au făcut propuneri. Şi eu cred, sunt de părerea colegilor care au exprimat că OUG era mult mai practică şi mai legală".În ceea ce priveşte asumarea răspunderii în acest caz, Bădălău spune că "nimic nu e exclus"."Totul e să facem lucrurile aşa cum trebuie pentru populaţie şi pentru a îndrepta răul care în acest moment există", a adăugat senatorul, care s-a arătat convins că Tăriceanu va fi de acord cu variantele discutate de CExN al PSD.Bădălău a calificat evenimentele din ultima perioadă ca fiind extrem de nefericite. "Adică încep să apară violenţe, ceea ce nu e un lucru normal şi cred că dezbaterea ar trebui să fie în Parlament şi nici măcar violenţele verbale nu ar trebui să existe în stradă. Am văzut parlamentari împinşi, atacaţi pe stradă, anumite declaraţii radicale, extremiste, aş putea spune", a arătat el