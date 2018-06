Adrian Pau (PSD Timiş) îl apără pe vicepreşedintele care i-a cerut demisia lui Dragnea, dar nu va vota moţiunea

"Îl cunosc pe Sabin Bociu de multă vreme, iar datorită acestui lucru îmi permit să nu pun la îndoială calităţile pe care le are. Cu atât mai mult, principiile sale şi faptul că mereu spune ce gândeşte. Sabin Bociu este unul dintre cei mai vechi şi performanţi primari pe care PSD Timiş îi are. Faptul că afirmă răspicat, aşa cum ne-a obişnuit, ceea ce crede, nu este o surpriză şi nici un lucru rău. Este dovada clară că suntem membrii unui partid viu, în care democraţia încă are loc. Atacurile unor colegi la adresa unui primar care este un stâlp al acestui partid nu fac bine, ele dovedesc slăbiciuni de care trebuie să ne debarasăm", a afirmat Adrian Pau, luni, pe pagina sa de Facebook.În context, el a precizat că i-a luat apărarea vicepreşedintelui organizaţiei judeţene a PSD, Sabin Bociu, întrucât fiecare trebuie să militeze pentru libera exprimare, dar că nu face "nicio acţiune împotriva partidului" pe care-l reprezintă."Eu nu am votat nicio moţiune şi nu am cum să votez împotriva guvernului meu. Deocamdată, cel puţin în momentul de faţă, consider că actualul guvern este şi al meu, cu bune şi cu rele. Fac parte din acest partid şi reprezint acest guvern. (...) Sunt un om care ştie ce înseamnă echipa, de aceea i-am luat şi apărarea primarului Bociu şi o fac pentru fiecare dintre colegii noştri care-şi expun liber părerile. Este exclus cu certitudine să susţin moţiunea de cenzură", a spus deputatul PSD.