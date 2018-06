Kelemen Hunor: Ceea ce Ludovic Orban numește „negociere” a fost o cafea, prin 20 mai / M-a întrebat ce părere am despre anticipate şi i-am răspuns: Eu spun una şi tu mă întrebi alta

Kelemen Hunor a declarat, luni că la o discuţie cu Ludovic Orban a dorit să ştie ce se întâmplă după moţiunea de cenzură, cine va fi premier, cine vor fi miniştrii unor portofolii importante, care este programul de guvernare.„UDMR nu a stabilit nimic legat de moţiunea de cenzură, probabil că miercuri dimineaţă vom avea o şedinţă comună în care vom stabili. Dar am auzit că Ludovic Orban a negociat cu mine, dar ceea ce dânsul numeşte o negociere, a fost o discuţie la o cafea, undeva prin 20 mai. Nu acum, nu după ce au depus moţiunea de cenzură, ci în urmă cu peste o lună. Nu am negociat. I-am spus atunci d-lui Orban că vreau să ştiu ce se întâmplă după moţiunea de cenzură, presupunând că există şansa de a schimba Guvernul, vreau să ştiu pe ce majoritate se bazează, cu semnături. Cine va fi premierul, susţinut de o majoritate, cu cele peste 200 de semnături, aşa cum se face în ţări civilizate. Apoi am vrut să văd programul de guvernare, să ştim ce se face cu ţara, cine sunt miniştrii portofoliilor importante – Finanţe, Interne, Apărare, Educaţie, Transporturi, Dezvoltare regională, Economie şi care sunt acţiunile pe termen scurt şi mediu pentru jumătatea de mandat – fiscalitate, educaţie, dezvoltare infrastructurală, să ştim în ce direcţie se duce ţara. Sunt chestiuni simple, oneste, transparente”, a spus Kelemen.Potrivit acestuia, alte aspecte ridicate în faţa lui Ludovic Orban au vizat şi relaţiile româno-maghiare, poziţia PNL faţă de comunitatea maghiară, mai ales în condiţiile în care, în ultimele săptămâni, au fost acţiuni care nu pot fi catalogate decât ostile din partea Uniunii.„I-am spus că nu ne interesează guvernarea, nu vrem să intrăm la guvernare, nu ne interesează portofolii, dar dacă toate cele ridicate de mine primesc răspunsuri convingătoare şi lipsesc doar 30 de voturi, voi merge în faţa colegilor şi voi argumenta că se pot alătura opoziţiei. M-a ascultat şi apoi m-a întrebat ce părere am despre anticipate şi i-am răspuns că . La anticipate se poate ajunge foarte greu în România pentru că, la a doua încercare, indiferent cine va fi propus premier va fi votat, ştim foarte bine acest lucru. Mi-a spus că dacă va avea răspunsuri mă va contacta. Dar nu am mai primit nici un răspuns”, a mai spus liderul Uniunii.Kelemen Hunor a precizat că, pentru el, alte chestiuni sunt irelevante, „că e Dăncilă, că nu e Dăncilă, nu contează”.„Când vorbim de moţiunea de cenzură şi, într-adevăr se pune problema unui schimb de echipă şi majoritate şi nu este doar un exerciţiu politic de altfel extrem de necesar şi foarte bine fondat constituţional pe instituţia moţiunii de cenzură, atunci despre aceste aspecte trebuie să discutăm. Nu am cum să discut altceva”, a conchis preşedintele UDMR.Președintele PNL, Ludovic Orban, declara la Suceava că așteptă ”poziționarea UDMR” după negocierile purtate pentru susţinerea moţiunii de cenzură.„Am purtat negocieri cu UDMR, de asemenea am purtat negocieri cu parlamentari individuali din coaliția majoritară, negocieri care vor continua luni, marți și miercuri până în momentul votului. (...) Așteptăm poziționarea din partea UDMR: vor să stea alături de Liviu Dragnea, să îi acorde un continuare un CEC în alb, să gireze voturile parlamentarilor UDMR, pentru că dacă fac lucrul acesta înseamnă că nu vor ține cont de cei care i-au trimis în Parlament”, a spus duminică Orban, într-o conferință de presă la Suceava.