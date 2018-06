Primarul PSD din orașul Jebel (Timiș): Liviu Dragnea trebuie să plece de la conducerea partidului și a țării / Trăiesc cu speranța că sunt mulți colegi ce gândesc la fel ca mine

Sabin Bociu, primarul orașului Jebel și vicepreședinte al PSD Timiș, a declarat, luni, că Liviu Dragnea ar trebui să plece de la conducerea partidului și “a țării”, după ce a fost condamnat, și că nu se alătură “grupului de sinucigași politici”, transmite Mediafax.





Primarul orașului Jebel, din județul Timiș, Sabin Bociu, a postat, luni dimineața, un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care îi solicit demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, după ce a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare.





“Sunt membru al Partidului Social-Democrat de 20 de ani, cred în valorile stângii, dar nu mă alătur grupului de sinucigași politici și dezavuez deciziile CExN! Trăiesc cu speranța că sunt mulți colegi ce gândesc la fel ca mine și că PSD va realiza că Liviu Dragnea trebuie să plece de la conducerea partidului și a țării, iar PSD, în plenitudinea sa, să se apropie din nou de idealurile românilor”, a scris Sabin Bociu, care este și vicepreședinte al PSD Timiș, pe rețeaua de socializare.





Sabin Bociu a declarat că situația actuală aduce mari prejudicii de imagine PSD-ului, motiv pentru care Liviu Dragnea ar trebui să facă un pas în lateral.





“Eu am o altă părere și consider că e dreptul meu să mi-o expun, deși dețin o funcție în PSD, filiala Timiș, de vicepreședinte. Este părerea mea și am ținut să mi-o expun pentru că am rămas surprins că nimeni din partid nu spune nimic, este aproape imposibil ca din atâția oameni, cineva să nu aibă o altă părere. Consider că, într-adevăr, situația actuală aduce mari prejudicii de imagine partidului. Poate că un pas lateral ar fi necesar în condițiile actuale. E normal să existe o prezumție de nevinovăție, dar suntem în politică, nu mai aștepți o a doua sentință. Ar fi normal și firesc pentru binele partidului ca domnul Dragnea să facă un pas lateral. Domnul Dragnea este președintele nostru, cu toată stima, dar la un moment dat trebuie să înțeleagă că interesul partidului primează față de, eu știu, un interes personal. Sunt membru de 20 de ani în acest partid și mă consider loial. Poate alții gândesc la fel, dar nu au curajul să spună”, a afirmat Sabin Bociu, pentru Mediafax.





Comitetul Executiv Județean al PSD Timiş s-a reunit la sfârșitul săptămânii trecute, iar la finalul ședinței s-a luat decizia ca filiala județeană să susțină în continuare “echipa de la conducerea partidului, echipa guvernamentală, cât şi implementarea programului de guvernare votat de români în 2016, precum și necesara reformă a justiției”.





“Au fost discuții libere, colegii mei susținându-și punctele de vedere, dar la final concluzia se rezumă într-un singur cuvânt: unitate. Cu toții am fost de acord că implementarea programului de guvernare este prioritară pentru binele țării. În baza datelor statistice din ultimele luni de zile, România a înregistrat creştere economică, iar condițiile de viață ale românilor au crescut şi ele. De asemenea, noi considerăm că acest partid, în întregul său, trebuie să funcționeze în continuare ca o mare şi unită echipă, iar proiectele dezbătute trebuie duse la bun sfârșit, inclusiv reforma justiției”, a declarat președintele interimar al PSD Timiș, Călin Dobra.