Vicepremierul Stănescu: Dacă protestatarii din Piața Victoriei nu înțeleg PSD a fost votat de 4 milioane de oameni, trebuie să-i forțăm să înțeleagă

„Dacă escaladează lucrurile, trebuie să facem şi noi un miting pentru că trebuie să spunem că noi, partidul fără ALDE, am fost votaţi de aproape patru milioane de oameni. Oamenii au votat programul partidului, care a fost aprobat în Parlamentul României. Dacă nu înţeleg, trebuie să-i forţăm, cu ghilimelele de rigoare, să înţeleagă acest lucru. După aceea sunt alegeri, poate le câştigă ei, vedem! Ce rezolvă ei, dacă în fiecare seară fac miting fără autorizaţie, o mie-două mii de oameni? Până la urmă, media prezintă denaturat anumite lucruri. Adică două mii de oameni din Piaţa Victoriei îi reprezintă pe cei care votează în această ţară? Este greşit”, a spus Paul Stănescu, citat de Mediafax Stănescu a mai afirmat că expresia folosită sâmbătă, când a cerut că social-democraţilor să fie pregătiţi de fiecare dată ”cu arma la picior”, a fost o metaforă, însă i se pare în continuare greşit ca 3.000 - 4.000 de oameni câţi protestează ”să facă legea”.”Expresia «cu arma la picior» a fost o metaforă, dar sigur că mă gândesc la astfel de lucruri atunci când în Piaţa Victoriei sunt câteva mii de oameni. Dacă ne gândim că trei-patru mii de oameni reuşesc să facă legea în această ţară este o mare greşeală, pentru că susţinerea pe care o are Partidul Social Democrat este de 3,5 milioane de oameni. Aceştia ne-au votat şi noi trebuie să ducem la îndeplinire programul de guvernare şi tot ceea ce am promis”, a declarat Stănescu duminică, la Cezieni.Întrebat dacă este posibil un nou miting al social-democraţilor, vicepreşedintele PSD a răspuns că „este posibil orice”. ”Următoarele săptămâni cred că vor fi foarte agitate din punct de vedere politic, la nivel naţional. Dacă este nevoie, vom organiza un nou miting. Niciodată, Oltul n-a fost atât de bine organizat, să vii cu 10.000 de oameni la Bucureşti nu este uşor şi este vorba despre infrastructura de transport care există la această oră, iar majoritatea judeţelor au venit cu ce au promis. Oamenii au venit cu drag, să ştiţi, nu epatez când spun lucrul ăsta. Au venit cu drag la Bucureşti!”, a mai declarat Paul Stănescu.