Paul Stănescu, către social-democrați: Trebuie să fim pregătiţi de fiecare dată cu arma la picior / Este posibil să mergem din nou la Bucureşti / Nu mai e loc de întors

Stănescu a participat la Conferinţa de Alegeri a Tineretului Social-Democrat Olt, mulţumindu-le tinerilor pentru prezenţa şi organizarea de care au dat dovadă la mitingul organizat în Capitală. El a spus că este posibil să fie chemaţi din nou la Bucureşti.”Apreciez foarte mult ce aţi făcut şi aţi avut un moment în care m-am bucurat enorm, mitingul de la Bucureşti, când v-aţi organizat foarte bine şi cred că PSD Olt n-a răspuns niciodată aşa de bine la un asemenea mare eveniment pe care partidul l-a organizat la nivel naţional. Am văzut că au fost şi persoane mai în vârstă ca mine, dar au fost foarte mulţi tineri. M-am bucurat că de la Olt aţi venit foarte mulţi şi fac apelul la voi: să ştiţi că în următoarea perioadă, uitându-ne cu toţii pe scena politică, trebuie să fim pregătiţi de fiecare dată «cu arma la picior», este posibil să mergem din nou la Bucureşti şi v-aş ruga să mergem cât mai mulţi să spunem că nu contează doar câteva mii de oameni care se strâng în faţa Guvernului, acolo, în Piaţa Victoriei, care de fapt nu reprezintă interesele naţiunii, ci alte interese. Am verificat aceste lucruri şi au alte interese, interesele altora. Nu pot să spun aici cam ce cred eu despre ce interese sunt, dar v-aş ruga să fiţi pregătiţi, sunteţi tineri, «cu arma la picior», când preşedintele va fluiera, cu toţii să fiţi la Bucureşti”, a declarat Stănescu.El a reluat apelul la unitate făcut de Liviu Dragnea spunând că social-democrații trebuie să meargă până la capăt.”Nu mai există loc de întors, România nu mai are timp să piardă timpul. Nu s-au îndeplinit obiective, autostrăzi, tot ce vreţi, pentru că în ţara asta au fost unii care n-au vrut să facem lucru, au fost guverne... De fapt, din 2000, nu partidele care au fost la guvernare au avut puterea. Partidele au avut doar guvernarea, puterea, din păcate, a fost ocultă, a fost în altă parte”, a conchis Stănescu.Tot sâmbătă, Paul Stănescu a anunțat că se retrage de la șefia organizației PSD Olt , pe motiv că vine o vreme când trebuie să faci pasul înapoi, ”dacă ești conștient și normal la cap”.