Vicepremierul Stănescu: Nu cred că Iohannis va câştiga un nou mandat / Buzatu, șeful PSD Vaslui: Intenția de a candida prevesteşte o nouă nenorocire pentru România

Vicepremierul Paul Stănescu a declarat, sâmbătă, în urma anunţului preşedintelui Klaus Iohannis privind decizia de a candida pentru nou mandat, că nu crede că acesta va câştiga un nou mandat, iar referitor la suspendarea acestuia din funcţie a spus că PSD încă nu a luat o decizie, transmite news.ro.





”Nu cred că va câştiga un nou mandat”, a declarat Stănescu.





Vicepremierul a mai afirmat că ”este incredibil ca un preşedinte să nu respecte o decizie a Curţii Constituţionale”.





Întrebat dacă PSD îl va suspenda din funcţie pe Klaus Iohannis, Paul Stănescu a răspuns că social-democraţii încă nu au luat o decizie şi vor vedea ce face preşedintele, ”poate mai citeşte”.

Un alt lider PSD, preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susţine că intenţia lui Klaus Iohannis de a candida pentru un nou mandat prevesteşte ”o nenorocire” pentru România.





Dumitru Buzatu a declarat sâmbătă, pentru Mediafax, că există un singur leac împotriva acestei candidaturi a lui Klaus Iohannis, şi anume atitudinea cetăţenilor români.





„Această intenţie prevesteşte o nouă nenorocire pentru România, dacă ne gândim la sprijinul subteran pe care preşedintele Iohannis îl are. S-ar putea să şi reuşească în anumite condiţii, or un om care nu respectă drepturile constituţionale, ajuns, din nou, în funcţia de preşedinte al României, nu ar fi o nenorocire pentru ţara asta? Există un singur leac împotriva acestei candidaturi şi anume atitudinea cetăţenilor români. Conştientizarea faptului că domnia sa reprezintă un pericol, că are o atitudine cel puţin parţial totalitară, că nu există vreo legătură între valorile fundamentale ale poporului şi valorile pe care domnia sa le susţine”, a spus Buzatu.





Întrebat dacă Iohannis are o şansă pentru un nou mandat, liderul PSD Vaslui a răspuns că speră ca oamenii să se trezească, iar acest lucru să ducă la pierderea oricărei şanse, chiar dacă ar avea-o.